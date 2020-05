Hiekanveistotaidetta tehdään Enonkosken torialueella juhannuksen jälkeen

0

Enonkosken keskellä oleva tori saa tänäkin kesänä koristeeksi 2,5 metrin korkuiset taideteokset. Ne syntyvät juhannuksen jälkeisellä viikolla, jolloin neljä suomalaista hiekkataiteilijaa työstävät yhteensä kymmenen hiekkaveistosta. Kaikilla heillä on aiheena koronakeväässä tutuksi tullut aihe: ”Yhdessä”.

Luvassa on monella tapaa oivallettu teema. Jäälinna ry:n puheenjohtaja Tuomo Jantunen lupaa, että varmuudella tullaan näkemään niin luontoon kuin ihmisten elämään liittyviä ”Yhdessä” -taideteoksia.

Veistoksia varten on koottu jokaiselle taiteilijalle noin neljän kuution hiekkakasa, josta aina yksi veistos syntyy. Ihmeteltävää löytyy hiekan käsittelystä, jota voi seurata paikan päällä kuuden vuorokauden aikana 26. kesäkuuta alkaen. Myös lopputulos aiheuttaa aina suurta ihmetystä, koska kaikki veistokset tulevat pysymään paikoillaan, eivätkä tuulet ja sade niitä vaurioita. Vasta pakkaset saavat teoksista paloja murtumaan.

Taiteilijat on kutsuttu kotimaasta, ja he ovat kaikki naistaitelijoita, joilla on vuosikymmenien kokemus hiekkaveistosten tekemisestä. Tarja Matikainen, Riitta Matikainen ja Virpi Timonen ovat saaneet veistäjäkaveriksi enonkoskelaisen Sofia Sopasen, joka on hänkin tehnyt suuria hiekkaveistoksia jo kuuden vuoden ajan.

Tämä taidenäyttely valmistuu kaikilta osiltaan 1.7.2020 klo 14.00, mutta jo koko viikon ajan kannattaa seurata taiteilijoiden työtä.

Yleisöä varten valmistetaan ”taidepolku”, joka kiertää veistoalueen. Sillä varmistetaan, että katsojien on helppoa noudattaa välimatkasuosituksia. Myös veistokset ympäröidään naruilla.

Tämä ”koronavapaa” taidenäyttely on Enonkosken kunnan ja savonlinnalaisen Jäälinna ry:n yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on tarjota koettavaa ja nähtävää paikkakunnan väelle, kesäasukkaille ja kauempaa tuleville matkailijoillekin.

Näyttely on avoinna joka päivä, ja sinne on vapaa pääsy. Syksyllä veistokset valaistaan.