Samalta Luukulta kaikki – lasten ja nuorten palveluluukku palvelee ympäri vuoden

Sosterin Lasten ja nuorten palveluluukussa on huomattu, että yhteydenotot ovat vähentyneet kevään aikana.

– Ihmiset ovat pysyneet kodeissaan, eikä ole lähdetty hakemaan palveluja, vaikka niihin olisi ollut tarvettakin, arvioi Luukun terveydenhoitaja Elina Valta. Hänen lisäkseen Luukun terveydenhoitajana toimii Satu Rautio.

Luukku haluaakin nyt muistuttaa itsestään ja tuoda tehtäväänsä esille. Kolme vuotta sitten perustettu lasten ja nuorten palveluihin keskittynyt piste on toki toimintansa aikana jo tullut tutuksi ja vakiinnuttanut paikkansa. Sairaanhoitopiirin alueella tiedetään jo hyvin, mihin ottaa yhteyttä erilaisissa lasten ja nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

– Tänne voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa, Valta sanoo. Luukun palvelut on suunnattu 0-23 -vuotiaille, eli vauvasta nuoriin aikuisiin. Yli kahdenkymmenen vuoden pituiseen ikähaarukkaan mahtuu monenlaisia kehitysvaiheita ja niihin liittyviä kysymyksiä.

Luukun tehtäviin kuuluu muun muassa hoidon tarpeen arviointi ja sinne voi soittaa sairastapauksessa arkisin klo 8-15 välisenä aikana. Samaan aikaan toimii myös chat-palvelu, jossa on mahdollisuus video-yhteyteen.

– Täältä ohjaamme eteenpäin, annamme neuvoja ja vastaanottoaikoja oli kyse sitten kuumeesta, päänsärystä, ahdistuksesta tai vaikkapa lähisuhdeväkivallasta. Henkistä painetta voi aiheuttaa vaikkapa talousvaikeudet ja myös tällaisissa tapauksissa Luukusta autetaan eteenpäin.

Luukussa toimii sairasvastaanotto arkisin klo 12-15 välisenä aikana. Tämä on kuitenkin koronan vuoksi tällä hetkellä tauolla, mutta palaa tautitilanteen normalisoiduttua.

Koululaiset ja heidän vanhempansa saavat tietoa Luukun palveluista muun muassa Wilman kautta, mutta Luukku on myös somessa Instagramissa ja Facebookissa.

Luukusta saa tietoa myös lapsiperheiden palveluista oli kyse sitten erotilanteesta, vanhemmuuteen liittyvistä kysymyksistä tai taloudellisista haasteista. Avun ja palveluntarpeen kartoitus on Luukun terveydenhoitajien perustyötä. Palvelupisteestä on laajat yhteydet lasten ja nuorten palveluihin, joten apu järjestyy kaikenlaisiin tilanteisiin.

Sosterin kotisivuilta löytyy tietoa Luukusta sekä sähköinen yhteydenottolomake, jonka voi täyttää kirjautumatta.

Työnjaosta neuvolan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa on sovittu.

– Neuvola ja kouluterveydenhuolto keskittyvät terveyteen ja sen seuraamiseen. Luukkuun ollaan yhteydessä sairastapauksissa tai ongelmia kohdatessa.

Äkillisesti sairastuneiden lasten voinnin arviointi ja neuvonta tapahtuu pääsääntöisesti Luukun kautta, jolloin neuvolaan ei ohjaudu sairaita lapsia. Tarvittaessa vanhemmat saavat Luukun sairasvastaanotolta työnantajalle todistuksen lapsen sairaudesta.

Luukun toiminta käynnistettiin kolme vuotta sitten hankkeena, mutta se muuntui pysyväksi palveluksi, jonka kautta avun saanti on yksinkertaista. Tarvitaan vain yksi yhteydenotto, ja tämä auttaa tarvittavan palvelun äärelle.

Reilu vuosi sitten lasten, nuorten ja perheiden käyttöön lanseerattiin Sosterissa sähköiset En jaksa -ja Onks tää normaalia -palvelut, jossa kohderyhmään kuuluvat voivat kertoa huolistaan ja hakea apua ongelmatilanteisiin. Tämä palvelu kytkeytyy Luukkuun.

– Nämä verkossa auttamisen palvelut ohjaavat tarvittaessa Luukun chattiin, Valta kertoo.

Kevät on ollut poikkeuksellinen kaikkien ikäryhmien kohdalla, myös lapset ja nuoret ovat eläneet poikkeusaikaa koulujen kiinni ollessa ja elämän keskityttyä koteihin. Poikkeuksellinen aika ei välttämättä kesän aikanakaan palaudu entiselleen, vaikka sitä kovasti toivotaan.

Luukku kannustaa yhteydenottoihin matalalla kynnyksellä. Soittamalla, chat-palvelun tai sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta asiat alkavat rullata eteenpäin.