Metsämuseo Lusto avautuu tiistaina 2. kesäkuuta – näyttelyvieraiden turvallisuus huomioitu erityisesti

Suomen Metsämuseo Lusto avautuu yleisölle tiistaina 2. kesäkuuta klo 10.

– Museovieraat ovat jälleen lämpimästi tervetulleita tutustumaan näyttelyihin. Vuoden erikoisnäyttelyissä näkyvät vahvana metsät, miehet ja metsätyö, Lustosta tiedotetaan.

Kulota – Valokuvia tulen hyödyntämisestä metsänhoidossa

Näyttely esittelee lapualaisen luontokuvaajan Benjam Pöntisen valokuvien kautta tulen hyödyntämistä metsänhoidon ja metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Suurikokoisissa kuvissa näkyy vaikuttavana tulen voima ­– kuinka se nielee metsää ja savu sävyttää maiseman. Lisäksi kuvissa esitellään käytännön kulotustyön vaiheita, kulotettua maastoa sekä lajistoa, jota tulee kulotuksen jälkeen kulotusalueelle.

Valokuvat ovat Suomen metsäkeskuksen ja Koulutuskeskus Sedun Kulota-hankkeen kulotuksilta vuosilta 2018 ja 2019. Kulotus oli vielä 1960-luvulla metsänuudistamisen päämenetelmä, mutta nykyiset kulotusmäärät ovat vähentyneet vain murto-osaan huippuvuosista. Kulotusosaaminen onkin vaarassa kadota, ellei perinnettä säilytetä. Näyttelyn tavoitteena on jakaa kulotustietoutta kuvien välityksellä yli sukupolvien.

Esillä on noin 20 suurikokoista valokuvaa, ja näyttely on Luston aulassa 2.6.2020–10.1.2021. Aulatilaan on vapaa pääsy.

Miehen työ – Suomi taitekohdassa 1970

Vuoden päänäyttely tarjoaa koskettavia ja pääosin ennennäkemättömiä valokuvia 1970-luvun metsätyöntekijöistä ja työn murroksesta. Kuvista välittyy väkevänä raskaan työn arki iloineen ja suruineen – metsissä, taukotuvissa, kotona ja tienpäällä. Tunnelmalliset tuokiokuvat 70-luvun Suomesta ovat nostalgisia ja voimakkaita ajankuvia aikakaudesta, jolloin maaseutu muuttui ja kaupungistuminen kiihtyi.

Näyttely pohjautuu Metsäntutkimuslaitoksen Suomalainen metsätyömies -tutkimusraporttiin ja sen yhteydessä koottuun laajaan, dokumentaariseen valokuva-aineistoon vuosilta 1970–1971. Aineiston kuvaajat ovat Erkki Heikinheimo ja Aarne Reunala.

Näyttelyssä on esillä noin 80 mustavalkoista suurikokoista valokuvaa, jotka tarjoavat nostalgiamatkan viiden vuosikymmenen taakse. Ennakkomaistiaisena varsinaisesta näyttelystä on toteutettu verkkonäyttely osoitteessa: lusto.fi/miehentyo. Näyttely on esillä Lustossa 2.6.2020–28.3.2021.

Jätkän kulttuuripäivät – legendaarinen metsätapahtuma 1967–2000

Jätkän kulttuuripäivät -näyttely on koostettu Luston kokoelmista ja se tekee kunniaa metsätyömiesten omalle kulttuuritapahtumalle. Jätkän kulttuuripäivät järjestettiin ensimmäisen kerran Joensuussa 25. –26.11.1967 Työväen Sivistysliiton aloitteesta. Metsätyömiesten uusi kulttuuritapahtuma laajensi käsitystä kulttuurista, sen yleisöistä ja halusi kohottaa metsätyömiesten itsetuntoa nostamalla metsätyön ja sen arvon julkisesti esille. Tapahtumaa järjestettiin eri puolilla Suomea 13 kertaa. Vuonna 2005 Jätkän kulttuuripäivät yhdistyi Luston Metsäpäivien kanssa Metku – Metsäkulttuuripäiviksi, joita Lusto järjestää edelleen Punkaharjulla joka toinen vuosi. Seuraavat Metku-päivät pidetään viikkoa ennen juhannusta 2021.

Julisteista, esineistä, aikalaisuutiskuvista ja arkistoaineistosta koottu näyttely on esillä Lustossa 2.6.2020–28.3.2021. Työväen Sivistysliitto on tukenut näyttelyn toteutusta.

Aukioloajat ja turvallisuus

Luston aukioloajat ovat tiistaista 2.6.2020 alkaen ti-su klo 10-17. Museoravintola Nila on avoinna tiistaista 9. kesäkuuta alkaen tiistaista lauantaihin.

Museon näyttelyiden avautumiseen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita, ja hygieniatason parantamiseksi museossa on tehty jo muutoksia erilaisiin toimintoihin. Museon siivousta on tehostettu ja asiakaspalvelussa opastetaan näyttelyvieraita turvalliseen museokäyntiin. Lusto noudattaa viranomaisten ohjeistuksia huolellisesti, jotta asiakkaat voivat tulla museoon turvallisin mielin.