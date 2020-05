Kiteen ja Kesälahden rajamailla asuva Arto Putkonen on toiminut yrittäjänä vuodesta 2005 lähtien. Yrittäjyys on hänelle elämäntapa ja yrityksen toimintaan panostettu paljon omaa aikaa. -Jälkikasvua itsellä ei ole, joten voi oikeastaan sanoa että yritystä on tullut vaalittua kuin omaa lasta, Putkonen toteaa.