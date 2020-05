Sosterin alueella kaksi uutta koronatartuntaa

0

Tänään lauantaina 23.5. on Sosterin alueella todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Nämä liittyvät 21.5. todettuun tapaukseen. Tartuntaketjujen selvitystyö uusien tapausten osalta on käynnissä ja on mahdollista, että tulee vielä esiin uusia tapauksia liittyen tähän tartuntaketjuun. Tartunta on peräisin Suomen rajojen ulkopuolelta.

Tapaukset eivät liity koulujen ja päiväkotien avaamiseen.

Koska Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on yli kuukauden tauon jälkeen todettu uusia positiivisia tapauksia, Sosteri haluaa muistuttaa, että tauti on edelleen olemassa ja epidemia voi levitä uudelleen nopeasti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää edelleen noudattaa ohjeita eli välttää tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla, samoin kuin pidättäytyä yli 10 hengen kokoontumisiin osallistumisesta sekä huolehtia turvallisista etäisyyksistä ihmisten välillä ja käsi- sekä yskimishygieniasta.

Ohjeet riskiryhmien suojelusta pätevät edelleen. Kannattaa myös kohtaamisissa muistaa, että koronaviruksen itämisajaksi on arvioitu 1 – 14 vuorokautta, itämisaika tarkoittaa aikaa tartunnasta oireiden alkamiseen. Tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo 1 – 2 vuorokautta ennen oireiden alkamista.