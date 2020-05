Ritva-Liisa Virtaselle työskentelyapuraha – työn alla laaja näyttely Kajaanin taidemuseoon ensi kevääksi

0

Savonrantalainen taiteilija Ritva-Liisa Virtanen on saanut Etelä-Savon taidetoimikunnalta 11 400 euron työskentelyapurahan kuuden kuukauden työskentelyyn.

Virtasella on parhaillaan työn alla laaja retrospektiivinen näyttely Kajaanin taidemuseoon ensi kevääksi. Näyttelyn on määrä olla esillä Kajaanissa ensi vuoden helmikuun puolivälistä toukokuulle.

Näyttelyn nimenä on ”Kaikki mitä olen oppinut, olen oppinut mehiläisiltä”.

Kajaani valikoitui näyttelypaikaksi, koska se on Virtasen syntymäkaupunki. Savonrannalla hän on asunut koko aikuisikänsä, vuodesta 1977 lähtien.

– Elämäni haave on ollut pitää joskus laajempi näyttely juuri Kajaanissa. Siellä on hieno, hyvin hoidettu museo. Ja kainuulaisuus on edelleen yksi tärkeimpiä ominaisuuksiani, sanoo Virtanen.

Kuten näyttelyn nimi kertoo, Virtasen elämä on pyörinyt ja pyörii vahvasti mehiläisten ympärillä.

– Kuluva kylmä kevät on ollut mehiläisille ikävä. Ensimmäistä kertaa olen joutunut jopa ruokkimaan pesiä.