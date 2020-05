Seurakunta linjasi jumalanpalvelusten osallistujamäärät – Kerimäen isoon kirkkoon saa tulla 300 ihmistä, Punkaharjun kirkkoon 25

0

Savonlinnan seurakunta on linjannut kesäkuussa alkavien jumalanpalvelusten enimmäisosallistujamäärät kirkkokohtaisesti. Taustalla on tällä viikolla annettu piispojen tarkennettu ohje jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamääristä.

Piispat ilmoittivat, että jumalanpalveluksiin sekä kirkkotilassa tapahtuviin kirkollisiin toimituksiin, kuten vihkimiseen, kasteeseen ja siunaamiseen voi 1.6. alkaen osallistua yli 50 henkeä.

Tämä on mahdollista edellyttäen, että tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisten ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä, mutta tilaisuuksien henkilömäärä suhteutetaan aina yhden–kahden metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

Savonlinnan seurakunnassa jumalanpalvelukset alkavat 7. kesäkuuta.

Kerimäellä jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin tilaisuuksiin voidaan ottaa talvikirkossa enintään 40 ja isossa kirkossa 300 henkilöä. Parvet eivät ole käytössä.

Enonkosken kirkkoon saa tulla 125 henkilöä ja Savonrannan kirkkoon 200 ihmistä. Rajoitetuinta osallistuminen on Punkaharjun kirkossa, johon saa tulla enintään 25 henkilöä, näistä 20 saliin ja viisi parvelle.

Savonlinnan tuomiokirkon kapasiteetti on turvarajoituksilla 260 henkilöä.

Seurakunnan tiedotteen mukaan suntiot ja vahtimestarit valvovat, että määrät eivät ylity. Turvaväleistä ohjeistetaan kirkoissa.

Myös ehtoollisen viettäminen on mahdollista. Alttarialueella noudatetaan 1-2 metrin turvaväliä. Ehtoollisviini tarjotaan kertakäyttöpikarista.

Ehtoollisviini tarjotaan kertakäyttöpikarista.

Savonlinnan seurakunnan kesäkonsertit toteutetaan videoituna. Lisätietoa kesän konserttiohjelmasta annetaan vielä toukokuun aikana.

Järjestely koskee vain seurakunnan omia konsertteja ja konserttisarjoja. Seurakunnan tiloissa konsertteja järjestävät muut tahot tekevät päätökset omista järjestelyistään. Seurakunnan tiloissa on noudatettava tilakohtaisia henkilörajoja.

Konfirmaatiot järjestetään Savonlinnan seurakunnassa sovittuina ja jo koteihin ilmoitettuina päivinä. Mahdollisista uusista osallistujarajoista tiedotetaan koteihin ryhmäkohtaisesti.

Yksityistilaisuuksissa noudatetaan edelleen 50 henkilön rajaa.

Muistotilaisuudet, kastejuhlat, häät ja muut seurakunnan tiloissa järjestettävät tilaisuudet ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia, joten niissä noudatetaan edelleen 50 henkilön rajaa.

Tiloja varaavat vastaavat itse tilaisuuksien osallistujamääristä ja varotoimista. Seurakunta toivoo, että ohjeistettuja määriä noudatetaan.

Osassa seurakunnan tiloista 50 henkilön tilaisuuksien järjestäminen ei ole mahdollista siten, että turvavälit toteutuvat. Tilakohtaisista henkilörajoista saa lisätietoa tilavarauksen yhteydessä.

Papit eivät osallistu muistotilaisuuksiin.