Mielipide: Kiitos kaupunginjohtaja Eeva Liisa Auvinen

Haluan näin julkisesti esittää kaupunginvaltuutettuna kiitokset siitä mahtavasta työstä, jonka olet organisoinut Kiteen pelastamiseksi kriisikunnan uhassa kärvistelevästä, yhdeksi vähiten velkaisimmista kunnista suomessa. Kun valtaosin muilla kunnilla on vieläkin velkaa tuhansia per asukas, meillä se on vain ykkös-satasia! Täydellinen suoritus, jota ei himmennä kokonaiskuvan menettäneiden ja sivuraiteille eksyneiden johtavienkaan poliitikkojen vähättely ja aliarviointi. Maakuntalehden toimittajan kampanjatuestakaan huolimatta.

Saat luvalla uskoa ja tietää että laajasti ja valtaosin, ihmiset, kuntalaiset ja koko suomen kuntakenttää seuraavat antavat edelleen järkähtämättä tunnustuksen tehdystä erinomaisesta työstä.

Ajastaan asiat ja ”häräkkeet” asettuvat oikeisiin merkityksiinsä ja kokoluokkaansa. Nyt eletään oikeaa (ei rakenneltua) kriisiä, ja nyt nautitaan työsi / tiimisi tuloksista paremmista taloudellisista asemista.

Onnea ja runsaasti ystäviä elämääsi toivotellen,

Veikko Ihanus

kaupunginvaltuutettu

Suomen keskustapuolue Kitee