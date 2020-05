Historiahankkeen haastattelut päästään purkamaan – Kerimäen historiaseura sai kymppitonnin apurahan

0

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto on myöntänyt Kerimäen Historiaseuralle 10 000 euron apurahan Kerimäen historiateoksen haastatteluaineistoa käsittelevään kirjalliseen työhön.

Käytännnössä apuraha kohdistuu lähinnä haastattelujen litterointiin eli purkamiseen kirjalliseen asuun.

Apuraha on haetun suuruinen ja se on myönnettu Kerimäen 350-vuotisjuhlarahastosta.

­-Osui kohdalleen, iloitsee Historiaseuran puheenjohtaja Kari Rannanpiha.

Toiveet olivat korkealla kun tiedossa oli, että jakovuorossa on pitäjän juhlavuoden rahasto. Historiaseura haki apurahaa jo kolmatta kertaa ja nyt tärppäsi.

Apuraha on voimassa kolme vuotta myöntöpäivästä, mutta tarkoitus on saada litterointi tehtyä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiedot on helpompi poimia kirjaa varten kirjallisesta aineistosta

Litteroinnissa puretaan haastattelut kirjalliseen muotoon yksityiskohtaisesti. Tehtävään palkataan joku tekijä.

– Jatkotyöhön tulee parempi pohja, kun tiedot on helpompi poimia kirjaa varten kirjallisesta aineistosta, sanoo Rannanpiha.

Koronavirus on viivästyttänyt haastatteluvaiheen päättämistä, mutta Rannanpiha uskoo että viimeisetkin haastattelut saadaan tehdyksi alkusyksystä. Muuutama haastatltava on vielä jäljellä.

Tähän mennessä Historiaseuran talkoolaiset ovat tehneet 68 haastattelua, joissa on haastateltu 71 henkilöä. Aineistoa on kertynyt pitkälti toistasataa tuntia.

Apurahan suosittelijoina toimivat FM Asko Mielonen Hämeenkyröstä ja FT Arto Nevala Joensuusta.