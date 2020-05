Hyvä aika raivata vesakot Kemera-tuella – puukauppa rukkaa koronasta huolimatta

0

Koronavirus on muuttanut toimintatapoja puukaupassa ja metsänhoidossa, mutta kumpaakaan se ei ole pysäyttänyt.

– Metsissä riittää tekemistä. Puut eivät sairasta, vaan kasvavat joka vuosi. Myöskään vesakot eivät pidä välivuotta, sanoo Stora Enson metsäasiantuntija Saku Seppänen.

Kerimäellä asuva Seppänen vastaa Stora Enson puunostosta ja metsäpalveluiden myynnistä Enonkoskella ja ajoittain myös Kerimäellä.

Työ siirtyi maaliskuun puolivälissä kotitoimistosta Yläkuonasta käsin hoidettavaksi.

– Fyysiset konktaktit minimoitiin ja yhteyksiä siirryttiin pitämään puhelimella, sähköpostilla ja Teams-sovelluksella. Puukauppaa on päästy hyvin tekemään näinkin, sanoo Seppänen.

Metsänomistajat ovat suhtautuneet uuteen tilanteeseen Seppäsen mukaan yllättävän hyvin. Kasvokkain tapaamisia ovat eniten kaivanneet jotkut paikkakuntalaiset metsänomistajat, jotka ovat tottuneet käymään metsässä paikan päällä ostajan kanssa.

Seppänen käy melkein aina neuvoteltavassa kohteessa paikan päällä, mutta nykytilanteessa yksin.

– Metsävaratiedot ovat hyvä pohja, mutta monesti pitää varmistaa kohteen korjuuolot, tiestön kunto ja autojen kääntöpaikat.

Kulunut, ”ikuista marraskuuta” ollut talvi oli puunkorjuulle hankala. Osa tulevalle kesälle suunnitelluista kohteista piti hakata jo talven aikana.

– Suokohteisiin ei päässyt ja joitakin sovittuja talvikohteita jää seuraavaan talveen. Puunmyyjät ovat ymmärtäneet hyvin, että säille ei voi mitään.

Nyt puukauppa alkaa Seppäsen mukaan taas virkistyä ja puulle on kysyntää. Ensisijaisesti haetaan tulevan kesän korjuille sopivia leimikoita, sekä harvennuksia että päätehakkuita.

Yhtiöt tarjoavat myös muita metsäpalveluja kuin hakkuita. Metsänhoitotyöt jatkuvat haastavista ajoista huolimatta normaalisti.

Saku Seppänen muistuttaa oikea-aikaisesta taimikoiden ja nuorten metsien hoidosta, jolla turvataan sahattavan puutavaran saaminen myös tulevaisuudessa.

– Taimikoiden hoidolla luodaan tuottoisa metsä. Kasvu on parempaa, metsä pysyy terveempänä tuholaisia vastaan ja hiilensidontakin on tehokkaampaa.

Yksi houkutin taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon on valtion Kemera-tuki, jota on tänäkin vuonna tarjolla miljoonakaupalla. Jos työ annetaan metsäyhtiön tehtäväksi, yhtiö hoitaa hakuprosessin, tekee työt ja laskuttaa niistä metsänomistajaa.

Kemera-tuki ohjautuu omistajalle. Tuki on verollista tuloa, mutta kulut voi vähentää verotuksessa. Hakemus pitää tehdä ennen töiden aloittamista, mutta työhön voi ruveta jo ennen päätöksen tuloa.

Varhaisperkaus koskee kohteita, joissa taimikon keskipituus on työn jälkeen vähintään 70 senttiä ja enintään kolme metriä.

– Varhaisperkauksen tarve tulee yleensä jo puolenkymmentä vuotta istutuksesta, kun taimikko on 70-100 -senttistä. Taimia vaivaava lehtipuuvesakko poistetaan raivaussahalla, kuvaa Seppänen.

Varhaisperkaus on helppo tehdä itsekin, jos löytyy vähänkin intoa, taitoa ja välineitä. Tuki on 160 euroa hehtaarille.

Taimikonhoito ei ole kuluerä, vaan investointi.

Nuoren metsän hoidon Kemera-tukea voi saada, kun kasvatuskelpoinen puusto jää yli kolmemetriseksi mutta ei kuitenkaan liian järeäksi. Kohteet ovat yleensä noin parikymmenvuotiaita.

Tuki on 230 euroa hehtaarille. Jos kohteesta lähtee riittävästi poiskorjattavaa pienpuuta, tuen voi saada korotettuna.

Hoidettavia kohteita kyllä Seppäsen mukaan riittää ja metsänomistajien kannattaa hyödyntää valtion tarjoama mahdollisuus.

– Taimikonhoito ei ole kuluerä, vaan investointi. Jos on laittanut rahaa jo muokkaukseen ja istutuksiin, ei kasvavaa metsää kannata jättää hunningolle.