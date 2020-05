Hartauskirjoitus: Olen hiljaa ja kuuntelen

0

Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. (Psalmi 40:2)

Entä kun minusta tuntuu juuri nyt siltä, että Jumala ei todellakaan kuule minua. Kun tuntuu, että Jumala on sulkenut korvansa, ehkä jopa kääntänyt selkänsä ja jättänyt minut yksin. Kun tuntuu, että tulevan rukoussunnuntain psalmin sanat eivät tänä keväänä ole totta minun elämässäni.

Sitten mieleeni nousi toinen Raamatun sana: Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. (1Sam.3:9, 10)

Entä jos minun olisikin nyt hyvä olla hiljaa, suostua siihen, että vaikeassa, ahdistusta herättävässä, epävarmassa ja pelottavassakin tilanteessa saan olla hiljaa. Saan myöntyä siihen, että en löydä sanoja rukoukselle. Saan hellittää. Saan vain olla. Tällöin rukous saa uuden mahdollisuuden. Asetelma kääntyy: Minä olen hiljaa. Minä en puhu mitään. Nyt Jumala puhuu minulle.

Mitä toivon Jumalan sanovan? Mitä sinä toivot, että Jumala sanoisi sinulle juuri nyt?

Minä toivon, että Jumala sanoisi minulle:

Vaikka elämä on nyt epävarmaa, sinun ei tarvitse pelätä. Minulla on kaikki hallinnassa, vaikka sinusta ei siltä tuntuisikaan. Sanonhan minä sinulle Raamatun lehdillä: Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! (Dan.10:19)

Vaikka niin sinä kuin moni muu ihminen maailmassa tuntee nyt epätoivoa, niin siihen ei tarvitse jäädä kiinni. Toivoa on! Kuulehan sanani: Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer.29:11)

Vaikka olosi on nyt turvaton, niin minä en olemustani muuta. Tämä sanani on tänäänkin totta: Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. (Ps.46:2)

Vaikka sinusta tuntuu, että minä olen kääntänyt selkäni, enkä auta sinua ja koko maailmaa, niin lupaukseni on ikuisesti voimassa: Meidän auttajamme on Herra, hän, joka on luonut taivaan ja maan. (Ps.124:8)

Tuntuu hyvältä saada välillä olla ihan hiljaa ja olla rukouksen vuorovaikutuksessa kuulijan ja kuuntelijan asemassa. Minä saan kuunnella, kun Jumala puhuu minulle. Saan kuulla, kuinka Hän sanoo minulle:

Ei tarvitse pelätä.

Toivoa on.

Elämän turvallinen pohja ei petä.

Apu on saatavilla.

Aivan kuin oloni olisi rauhoittunut, ainakin vähän. Tuntuu turvalliselta kuunnella Jumalaa. Kun Jumala puhuu minulle, kun Jumala puhuu sinulle, meille, saamme uskoa, että Hän ei ole kääntänyt meille selkäänsä, eikä koskaan jätä meitä yksin. Heikkona hetkenä meillä on todisteena mustaa valkoisella rukoussunnuntain psalmissa:

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan. (Ps.40:5)