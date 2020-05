DJ Oku Luukkaisen ja Laura Voutilaisen keikat luolassa siirtyvät loppuvuoteen – Ely-keskuksen koronatuella panostetaan toiminnan kehittämiseen

0

Punkaharjulla toimivan Luola Eventsin kesäkuun puolivälin DJ Oku Luukkaisen keikka ja heinäkuun alun Laura Voutilaisen keikka siirtyvät loppuvuoteen 2020. DJ Oku Luukkaisen keikka järjestetään luolassa lauantaina 19. joulukuuta ja Laura Voutilaisen keikka uudenvuoden aattona 31. joulukuuta.

– Tapahtumiin jo ostetut liput käyvät uudelle päivälle sellaisenaan. Lippujen hinnat eivät muutu. Mikäli uusi ajankohta ei sovi, voi asiakas perua kaupan, Luola Eventsistä kerrotaan.

Yli 500 henkilön tapahtumia ei ainakaan ennen heinäkuun loppua saada järjestää ja sitä pienempien tapahtumien suhteen viranomaisten ohjeita ja määräyksiä saadaan vasta lähempänä kesää.

Aluehallintovirastot tiedottivat viime viikon lopulla, että yleisötapahtumien suhteen on määrä antaa ohjeistus toukokuun loppuun mennessä.

Luola Eventsissä eri skenaarioihin on varauduttu jo pitkin kevättä, myös tapahtumien siirtoa valmisteltiin jo aiemmin. Tapahtumakalenterin muuttamiseen vaikuttaa määräysten lisäksi laaja kokonaisarvio tilanteesta: tuleeko esimerkiksi rajoituksiin vielä tilanteen eläessä mahdollisesti muutoksia ja ovatko asiakkaat missä määrin ihmiset jo valmiita lähtemään tapahtumiin.

-Konsertit on kuitenkin suunniteltu alkujaan suuriksi tapahtumiksi, joten tappiollisinakaan niitä ei kannata ryhtyä järjestämään. Vaikka nämä keikat siirtyvät, niin tavoitteena on kyllä tuoda luolastoon pienempiä, nopealla aikataululla tuotettavia tapahtumia kunhan viranomaiset tarkentavat millä ehdoilla kesän aikaan tullaan toimimaan, Luola Eventsin yrittäjät Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen toteavat.

Koronaepidemia on pysäyttänyt Luola Eventsin toiminnan täysin. Loppuunmyydyn Apulannan 21. helmikuuta konsertin jälkeen kevään ja alkukesän kalenteri oli melkoisen täysi useampien häiden, konserttien ja muiden yksityistilaisuuksien ansiosta.

– Erityisen harmillista meille on 4-päiväisen Luola Classics-konserttisarjan peruuntuminen kesältä. Työstimme pitkään ulkomaisen tuotantoyhtiön kanssa yhteistuotantona klassisen musiikin konserttisarjaa, joka oli tulossa myyntiin maaliskuussa. Koska tapahtuman esiintyjät olisivat olleet pitkälti ulkomaalaisia kuten myös merkittävä osa yleisöstä, jouduttiin tapahtuma laittamaan käytännössä jäihin heti epidemian alkuvaiheessa. Kyseessä olisi ollut uusi aluevaltaus meille.

Luola Events haki hiljattain myös Ely-keskukselta koronatukea toiminnan kehittämiseen ja sai siitä keskiviikkona 13.5. myönteisen päätöksen. Sekin osaltaan vaikutti päätökseen siirtää kaksi jo sovittua kesän tapahtumaa loppuvuoteen.

Myönnetty 57 000 euron tuki kohdentuu laajaan yritystoiminnan kehityshankkeeseen, joka kestää elokuun loppuun asti. Sen voimin muun muassa kehitetään uusia tapahtumakonsepteja, kehitetään ja kartoitetaan myynti- ja markkinointikanavia, sekä koulutetaan Luola Eventsin toimijoita markkinoinnin ja turvallisuuden saralla.

– Useampia konsertteja on jouduttu perumaan ja yli kymmenen tilaisuutta on jouduttu siirtämään pitkälle syksyyn ja alkutalveen. Myyntiä on tullut viimeisen kahden kuukauden aikana sisään noin 100 euroa, joten törmäsimme täydestä vauhdista pystyseinään. Myönnetty kehittämisavustus on meille iso helpotus ja takaa työrauhan tulevaisuuden suunnittelemiseen.