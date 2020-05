Kantatien 71:n piennarhakkuut toteutukseen loppuvuodesta – kiinteistönomistajiin yhteys ennen hakkuita

Kantatie 71:n pientareille, tiealueen puolelle kasvaneen puuston hakkuut jäävät tämän vuoden loppupuolelle. Tienpitäjä, Pohjois-Savon ely-keskus suunnitteli alunperin hakkuita päättyneelle talvelle, mutta hanke on viivästynyt.

– Hakkuu-urakoitsijoiden kilpailutukseen päästään näillä näkymin aikaisintaan elokuussa. Puusto on kuitenkin tarkoitus poistaa tämän vuoden aikana, sanoo tienpidon suunnittelun asiantuntija Mikko Laitinen ely-keskuksesta.

Tienvarsien hakkuut liittyvät aikoinaan lunastetun tiealueen ulkorajojen tarkistamiseen.

Kantatie 71 on rakennettu 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Siinä yhteydessä tiealue lunastettiin maanomistajilta.

Aikojen saatossa suuri osa ulkorajoja osoittavista rajamerkeistä ja -paaluista on kadonnut. Rajat etsittiin viime syksynä maastoselvityksessä ja merkittiin uudelleen punaisilla kuitunauhoilla. Tänä keväänä maanmittauslaitos on asentanut maastoon uusia rajamerkkejä.

Maastoselvitys tehtiin valtatie 14:n liittymästä eli Herttualan risteyksestä Villalaan, Kiteen rajalle saakka.

Tiealueen leveys vaihtelee yli 30 kilometrin mittaiselle osuudella paljon.

Tiealueen puolelle on monin paikoin kasvanut jo järeääkin puustoa, joka kuuluu valtiolle.

Puuston poistamisella lisätään tienvarren näkemäalueita ja siten liikenneturvallisuutta.

Mikko Laitisen mukaan samalla helpotetaan tulevia tiealueen kuivatuksen parannustöitä, jotka liittyvät myöhempiin päällystyksen uusimisiin.

– Parhaillaan selvitetään, ulottuvatko hakkuut koko Herttualan ja Villalan välille vai lyhyemmille osuuksille, sanoo Laitinen.

– Tienvarren talot ja asunnot huomioidaan kyllä niin, että kaikkia näkösuojapuita ei ole tarkoitus poistaa. Ilmoittamatta hakkuille ei tulla, vaan kiinteistönomistajiin ollaan erikseen yhteydessä etukäteen.

Pientareiden puuston kokonaismäärästä ei ole vielä arviota.

– Tiealue on leveä ja puuta siellä kyllä on, toteaa Laitinen.

Piennarhakkuissa on Laitisen mukaan omat haasteensa, mutta vastaavia kohteita on toteutettu eri puolilla Suomea.

Tiealueen rajojen tarkistus koskettaa noin 250 maanomistajaa.