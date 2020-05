Avoimet Puutarhat heinäkuussa – tapahtumaan voi jo ilmoittautua

Sadat puutarhaportit avautuvat jälleen vierailijoille heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina, 5. heinäkuuta. Jos haluat avata oman puutarhasi, tutustua muihin harrastajiin ja nauttia kesätunnelmasta hyvässä seurassa, nyt on aika ilmoittaa puutarhasi mukaan tapahtumaan sivuilla www.avoimetpuutarhat.fi.

Yhdessä oppien puutarhassa

Tämän vuoden teemana on Yhdessä oppien puutarhassa. Myös Puutarhaliiton jäsenyhdistysten Ekotekoja puutarhassa-teema näkyy kesän kohteissa. Puutarha on parhaimmillaan monimuotoinen paratiisi sekä omistajilleen, vierailijoille että koko eliökunnalle. Puutarhassa on helppo hengähtää, harrastaa hyötyliikuntaa ja seurata kasvun ihmettä. Puutarha ja sen hoitaminen opettavat tekijäänsä päivittäin, mutta parasta on luonnollisesti kokemusten vaihtaminen yhdessä muiden harrastajien kanssa.

Pääyhteistyökumppani Biolan edustaa tapatuman arvojen mukaista maailmaa luonnonmukaisine viljely- ja kompostointituotteinensa. Muutamat puutarhat esittelevät muun muassa ekologista sammalmultaa, joka valmistetaan 100-prosenttisesti joko kierrätetyistä tai nopeasti uusiutuvista raaka-aineista.

Rahkasammal sopii mainiosti hyvinvoivaan ja ekologiseen puutarhaan kasvuominaisuuksiensakin puolesta. Luontaisesti rahkasammal edistää kasvien juuriston kasvua, veden saantia ja ilmavuutta. Sammalen ominaisuudet edistävät niin syötävien kuin koristekasvien terveyttä ja kasvua, mistä jokainen harrastaja haaveilee.

Kasvinterveyden vuosi 2020

Luonnon monimuotoisuutta vaalimalla voidaan toteuttaa YK:n kansainvälistä Kasvinterveyden vuotta 2020. Teemavuonna halutaan herättää huomiota siihen, että me ihmiset olemme täysin riippuvaisia kasvien hyvinvoinnista niin ravinnonsaannin kuin hyvän ympäristönkin osalta. Jokainen kotipuutarhurikin voi omalla toiminnallaan edistää kasvien terveyttä ja hidastaa muun muassa ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia.

Ilmoittaudu mukaan 7.6. mennessä!

Tapahtumaan tulevan kesän kohteeksi voi jo nyt ilmoittaa oman puutarhansa sivuilla www.avoimetpuutarhat.fi luomalla sinne kuvien kera oman puutarhaprofiilin. Ilmoittautumisaika päättyy 7. kesäkuuta, minkä jälkeen tapahtumaan osallistuville puutarhoille postitetaan info- ja esittelypaketit.

Puutarhatapahtuman lisäksi sivut toimivat julkisten ja yksityisten puutarhakohteiden esittelysivuina koko kesäkauden ajan. Mukaan siis voi ilmoittautua puutarhamatkailupaikkana. Tapahtuma on ilmainen yksityisten puutarhojen ja julkisten puistojen osalta. kaupallisten kohteinen markkinointimaksu on 80 €+ alv vuodessa.

Avoimet puutarhat -tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Kotipuutarha-lehden ja Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa. Maiju ja Yrjö Rikalan sekä Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiöt tukevat tapahtumaa. Yhteistyökumppanina on lisäksi Biolan Oy, Allergia-, iho- ja astmaliitto ’Terve askel luontoon’ -kampanjallaan sekä YK:n kansainvälinen kasvinterveyden vuosi.