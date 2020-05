Viking Cafe ei enää jatka Savonrannalla – satamaravintolan kauppa itsessään vielä prosessissa

Savonrannalla satamaravintolaa kolme vuotta pyörittänyt yrittäjä Erwin Tiesma kertoi tänään maanantaina, ettei tule enää ensi kesänä jatkamaan kyseisen yritystoiminnan harjoittamista. Tiesma piti Savonrannan vierasvenesataman yhteydessä ravintolaa aluksi Viking Cafe ja The Viking Savonranta -nimien alla.

Ratkaisun taustalla on satamaravintola-kokonaisuuden myynti. Tiesma kertoo, että tulevan omistajatahon kanssa oli neuvoteltu paikan vuokraamisesta. Tarkoituksena oli, että hänen yrityksensä olisi jatkanut paikalla vuokralaisena toimintaa aiempien kesien tapaan. Tiesman mukaan toiminta ja vuokrauksen ehdot olivat lopulta muuttuneet kuitenkin sellaisiksi, ettei jatkolle ollut edellytyksiä.

-Tuli selväksi, etten halunnut enää tässä jatkaa, Tiesma summaa.

-Kolme vuotta on pitänyt sisällään kovaa työtä ja stressiä, mutta ei voittoa. Meillä on kuitenkin ollut hauskaa. Kiitos teille, asiakkaamme, rakastavasta tuestanne, Tiesma kiittelee puolisonsa kanssa.

Satamaravintolan rakennus irtaimistoineen oli huutokaupassa maaliskuussa. Savonlinnan Yritystilojen toimitusjohtaja Heikki Kokki toteaa kuitenkin, että asia on vielä osin prosesissa, eikä täten omistajuuden vaihdosta ole vielä kerrottavaa.

Kuten Puruvesi-lehdessä jo talvella kerrottiin, Savonlinnan Yritystilojen toimesta myytävänä ollut kokonaisuus sisälsi satamaravintolan ja vierasvenesataman huoltorakennuksen (sauna, suihkut, WC, pyykkitupa) sekä sähkö- ja kunnallistekniset liittymät ja määräalan vuokraoikeuden.

Myyntiesitteen mukaan kiinteistön hankkimiseen sisältyi myös ehtoja tiettyjen palveluiden ylläpitämiseen. Ostajan on esimerkiksi sitouduttava tekemään Savonlinnan kaupungin kanssa vuokrasopimus samassa osoitteessa sijaitsevasta vierasvenesatamasta. Ostajalta edellytetään myös sitoutumista ravintola-, vierasvenesatama- ja leirintäaluepalvelut tarjoamiseen vuosittain 1.6-31.8. välisenä aikana. Tuolloin myös suihkujen ja WC-tilojen on oltava rantautujien ja leiriytyjien saatavilla.

Kohde laitettiin myyntiin ennen kaikkea siksi, että se on ollut Yritystiloille tappiollinen ja ylläpidon kannalta haastava kohde.