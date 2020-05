Melkein valtakunnan viimeinen siirtohöyläri – Itä-Suomi tullut 30 vuodessa tutuksi Leo Salliselle

Lankku toisensa jälkeen liukuu höylän kitaan ja tulee ulos sileäpintaisena lautana tai paneelina. Erikoisuutena on, että tämä höylä on kuorma-auton pyörien päällä ja liikkuu tarvittaessa minne vain.

Kalastaja Leo Sallisesta tuli päätoiminen siirtohöyläyrittäjä vuonna 1991. Liki kolmessa vuosikymmenessä kerimäkeläiselle on ehtinyt tulla laskematon määrä tiekilometrejä autoon ja lautakilometrejä höylään.

Nyt Sallinen alkaa olla lajinsa viimeisiä edustajia.

– Koko maassa on varmaan korkeintaan puolenkymmentä merkittävää siirtohöylää, päätoimisia tuskin ketään muita, arvioi Sallinen.

Rauvanniemestä lähtöisin oleva Sallinen ehti neljännesvuosisadan ajan hankkia elantonsa kalastuksesta.

– Muikkukadon tultua Puruvedelle kierreltiin muikun perässä ympäri Saimaata, mutta muutaman vuoden jälkeen sai taas järveä vaihtaa, kun muikuntulo heikkeni. Heräsi ajatus, että jotain muutakin voisi leipänsä eteen tehdä.

Höyläyksen piti alussa olla kalastusta tukeva liitännäiselinkeino, mutta hyvin äkkiä höylähommassa karkasi ”mopo käsistä”, eikä mihinkään muuhun aikaa jäänyt.

Kovin höyläyskiire on aina kesällä, joten kesälomien pitämistä ei ensimmäiseen 20 vuoteen uskaltanut edes ajatella. Viime vuosina kiire on sen verran helpottanut, että alkukesästä on ehditty perheen kanssa kiertämään vähän Pohjois-Norjan rannikkoja.

Ensimmäisten parinkymmenen vuoden aikana asiakkaita olisi ollut tarjolla enemmän kuin ehti hoitaa.

Ensimmäisten parinkymmenen vuoden aikana asiakkaita olisi ollut tarjolla enemmän kuin ehti hoitaa.

– Päivällä höyläyksen aikaan oli puhelimeen saatettu soittaa jopa 10-20 eri numerosta, mihin en voinut höylätessä vastata. Kun höyläys loppui ehkä joskus iltayhdeksän jälkeen, myöhemminkin, niin ei siinä kovin kattavasti ehtinyt soittajien taustoja selvitellä.

Työpäivän jälkeen on odottanut ilman ylimääräisiä remonttejakin vähintäänkin kahden tunnin terähuolto.

– Jos seuraavana päivänä on luvattu olla reviirin toisella reunalla jopa 200-300 kilometrin päässä, niin kyllä siinä jää yöunet aika lailla vähiin.

Hurjien vuosien aikana Leo soitteli vaimon kanssa ja sopi treffejä milloin mihinkin päin Itä-Suomea johonkin mökkikylään tai jonkin yksityisen mökille.

Matkapuhelimet ja navigaattorit eivät olleet kovinkaan yleisiä vielä 90-luvun alussa. Höyläautoon taisi tulla ensimmäinen iso matkapuhelin vuonna 1992.

– Mökkikoordinaattien ja ajo-ohjeiden neuvominen meni joskus sellaiseksi, että vaimo sai kirjoittaa nuotteja kuin rallikisaan lähtiessä. Aina oli se tuttu auto mökin pihaan tien löytänyt, naurahtaa Leo.

Sittemmin höyläautoon tuli oma ”makuuhuone”.

Kun höylä huutaa helteessä aamusta iltaan, sattuu ja tapahtuu kaikkea ja paikkoja särkyy.

Monesti on vaimo on saanut hälytyksen ja joutunut kuskaamaan yöseutuun varaosia milloin Vehmersalmelle, milloin Luumäelle. Työn hulluutta kuvaa tapaus, kun Leo kerran perheen suureksi ihmeeksi ehti kesäviikonloppuna omalle mökille Rauvanniemeen.

– Silloin nelivuotias tyttäremme kyseli illalla äidiltään: ”Hei äiskä, meinooko iskä jiähä meille yöksi?”

Nelivuotias tyttäremme kyseli illalla äidiltään: ”Hei äiskä, meinooko iskä jiähä meille yöksi?”

Höylärin työkiireet alkoivat hellittää kevyemmiksi 2010-luvulla.

Sallinen ei ole vielä uran lopettamispäivää päättänyt, vaikka ikä rumpsuttelee jo seitsemänkympin yläpuolella.

– Onhan tästä tullut sellainen elämäntapa. Ja eikös hallituskin ole kannustanut työurien jatkamiseen.

Höyläämistä ei ole ilman sahuria

Kun Leo Sallinen vertaa 1990-luvun maaseutua 201-luvun maaseutuun, muutos on järkyttävä iso. kuvaa maaseudun muutosta ja autioitumista järkyttäväksi.

– Vielä 2000-luvun alussakin oli maaseudulla elämä kohtalaisen vilkasta, mutta 2010- luvulla alkoi ennennäkemätön syöksykierre ja maaseudun autioituminen.

– Turha on haaveilla niistä ajoista, että kymmenen asiakasta päivässä höyläystä tilaisi. Kun syrjäkylät kovaa vauhtia autioituvat, niin yhtä kovalla vauhdilla pitäjiltä vähenevät myös kiertävät kenttäsahurit.

Siirtohöylät ovat kiinteässä yhteydessä kenttäsahureihin ja kulkevat suurelta osin heidän jäljissään.

– Ilman sahuria ei ole höylättävää.

Sallisen suurin työllistäjä on pitkään ollut Sahaus Huttunen Kumpurannassa, missä sahalla on oma kuivuri ja katettu höyläyshalli.

Päätuotteita ovat erilaiset ulko- ja sisäpaneelit sekä terassilaudat. Hirsipaneelin suosio on kasvanut.

– Kyllä huomaa että mökkirakentaminen on tänä keväänä hiljentynyt, vahvistavat Leo Sallinen ja Matti Huttunen.

Kalastus jäi Salliselta, kun höyläys valtasi työpäivät. Mies on vielä ollut mukana Puruveden kalatalousalueen hallituksen varapuheenjohtajana.

– Kyllä mieli vielä on monta kertaa tehnyt nuotalle, kun on kesäyönä ajanut tyynen järvenselän ohi.