Väsynyt, mutta onnellinen – Anni Saramäki on yksi sunnuntain päivänsankareista

Enonkoskelainen Anni Saramäki viettää sunnuntaina äitienpäivää ensimmäistä kertaa päivänsankarina. Äidiksi tulemisesta on nyt kulunut aikaa reilut yhdeksän kuukautta, kun Viljo-poika syntyi maailmaan perheen esikoiseksi toinen päivä elokuuta 2019.

– Välillä väsyttää, mutta kai se kuuluu asiaan. On antoisaa seurata lapsen kehittymistä, liikkeelle lähtemistä ja kaiken uuden opettelemista, tuore äiti kuvailee tunnelmiaan äitinä olemisesta.

Viljo-pojalla on nyt vaihe, jolloin menoa ja meininkiä riittää. Liikkuminen tapahtuu nelivetona konttaamalla ja kun pöytä tai tuoli osuu kohdalle, niin sitä vasten noustaan seisomaan.

– Ennättää joka paikkaan ja koko ajan saa olla vahtimassa kun yrittää kiivetä, Anni kuvailee pienokaisensa liikkeitä.

Kotona pöytäliinojen reunat on pitänyt nostaa ylös ja tavaroita on järjestelty sillä tavalla, että vahinkoja ei pääsisi käymään.

Lapsen liikkeelle lähtö värittää myös yöelämää ja unet ovat nyt aiempaa levottomammat. Siitä saavat vanhemmatkin osansa. Alkuun Viljo söi ahkerasti yöllä, mutta nyt syömiseen ei enää yön tunteja kulu.

– Pääsääntöisesti nukutaan jo läpi yön.

Hampaita Viljon suussa on nyt yhteensä kuusi. Ensimmäiset ilmestyivät vähän huomaamatta, eivätkä näyttäneet poikaa vaivaavan.

Anni Saramäki ottaa äitinä olemisen luontevasti turhia hötkyilemättä. Pieni ihminen muuttaa nuorenparin elämän perhe-elämäksi, jossa lapsi on huomioitava joka käänteessä.

– Kyllähän se erilaista on. Tietenkin lapsi rajoittaa liikkumista, mutta olen tähän hyvin sopeutunut, 25-vuotias äiti sanoo. Hän kiittelee mummoja, joita löytyy avuksi molempien puolelta. Molemmat isoäidit ovat vielä töissä, mutta auttavat aina, kun pystyvät töiltään irrottautumaan.

Viljo saa varmasti paljon huomiota, sillä hän on isovanhempiensa ensimmäinen lapsenlapsi molemmilta puolilta.

Tällä hetkellä Anni ja Elias Saramäen perheessä eletään muutoksen aikaa kun Annin vanhempainvapaa päättyi. Perheen elanto tulee 60 lypsävää käsittävästä karjasta, jota varten navettaan hankittiin robotti maaliskuussa. Lypsäminen hoituu nyt kokonaan koneellisesti. Karjanhoitajien aamu- ja iltatöitä se ei poistanut, mutta aikataulut ovat nyt hieman joustavammat.

Vanhempainvapaan päätyttyä lomittajaa ei ole enää käytössä ja Viljo siirtyi päivähoitoon, että vanhemmat voivat hoitaa työtään.

Eläinten hyvinvoinnista huolehtimisessa riittää tekemistä vaikka koko päiväksi ja navetassa käydään vielä illallakin tarkkailukäynnillä ennen nukkumaan menoa.

Ennen hoitoon siirtymistä Vijo sai yhtenä päivänä harjoitella päiväkodissa olemista.

– Vähän tietysti ihmetteli, että mitäs tämä nyt on.

Talvella Anni kävi Viljonsa kanssa muutaman kerran perhekerhossa tapaamassa muita äitejä ja lapsia, mutta ne käynnit päättyivät koronan aiheuttamaan poikkeustilaan maaliskuussa. Sen jälkeen pysyttiin kotosalla muiden tapaan.

Lypsykarjatilalla eläimet on hoidettava myös äitienpäivänä, mutta päivän kulkua ei vielä ole ihmeemmin suunniteltu. Suvussa äitejä riittää jopa kolmessa polvessa, joten huomioitavia on muitakin kuin tuorein tapaus Anni.

– Mummoja varmaan nähdään ja isomummoille soitellaan, Anni Saramäki kertoo tulevasta ensimmäisestä äitienpäivästään.