Kolumni: Sitkuttelu on nyt sallittua

Myönnän, että olen elämässäni syyllistynyt turhaan haaveiluun. Voisin matkustella, jos olisi enemmän aikaa ja rahaa.

Samoilla edellytyksillä saisin keskeneräisen rantasaunan viimein kuntoon ja jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja, niin voisin lukea kirjoja.

Jos minulla olisi enemmän tarmoa, niin opiskelisin uuden tutkinnon, opettelisin lukemaan nuotteja, soittamaan pianoa ja ehkä harjaannuttaisin laulutaitoakin.

Jos olisi enemmän aikaa niin kävisin useammissa kesätapahtumissa ja pääsisin vaikka Pori Jazziin.

Ajatukset ovat kulkeneet tätä rataa vuosikymmeniä, kunnes viimein ymmärsin sen minkä viisaat tietävät; elämä on nyt ja se pitää elää ennen kuin kuolee.

Jos olen tullut äitiini, niin lähtö koittaa ensi vuonna. Jos sain enemmän geenejä isäni puolelta, niin voin elää vielä toisen mokoman ja päästä ikävuosissa vaikka toiselle sadalle.

En voi tietää, mitä kohdalleni on varattuna, mutta siitä voin päättää mitä teen tänään, kun veri vielä virtaa suonissa ja toimintakykyä on tallella.

Jos purjehtiminen on tärkeintä, niin vene kannattaa laskea vesille saman tien. Jos saa parhaat kiksit laulamisesta ja tanssimisesta, niin se on sitten pistettävä toimeksi eikä vitkuteltava. Itse valitsin tuon toisen vaihtoehdon ja hauskaa oli niin pitkään, kunnes harrastukset taukosivat hyvin tunnetusta syystä.

Haaveilemista ja itselleen tärkeiden asioiden siirtämistä kutsutaan ”sitten kun” -ajatteluksi eli sitkutteluksi.

Se ei ole viisasta, mutta moni siihen syyllistyy.

Turhan paljon siirrämme itsellemme tärkeitä tekemisiä tuonnemmaksi, vaikka ne voisi tehdä jo tänään.

Kevään kuluessa asiat ovat monimutkaistuneet monella tavalla.

Niin on käynyt myös sitkuttelun suhteen. Nythän ei juuri muuta pysty tekemäänkään, joten se sallittakoon tällä kertaa. Yllättäen tavallinen arkielämäkin on muuttunut ylellisyydeksi, joka on jossain lähes saavuttamattomissa.

Voisinpa kahvitella työkavereiden kanssa taukotilassa ja käydä kaupassa miettimättä turvavälejä.

Elokuvateatterin tunnelma on ollut yhtä saavuttamaton haave kuin ravintolailta tai konserttinautinto.

Yksi kesä tuntuu jäävän välistä, kun emme pääse Kesäraitille, Lohiuisteluun tai Muikkumarkkinoille. Savonlinnan torielämä saattaa nuukahtaa oopperajuhlien puuttuessa.

Ymmärrettävästi moni miettii, mitä alkaa tekemään sitten kun rokote on markkinoilla ja virus on saatu taltutettua. Siitä ei sovi moittia.

Miten muuten jaksaisi eteenpäin kohti tuntematonta, kun emme tiedä, milloin normaali arki taas koittaa ja mikä oikeastaan tulee olemaan se uusi normaali?

Sen vuoksi sitkutellaan nyt ihan vapaasti. Se auttaa jaksamaan.

Merja Kuuramaa

Vastaava päätoimittaja