Opiskelijaparin unelmakoti löytyi maalta – insinööriopinnot sujuvat hyvin etänä Yläkuonassa

– Harvoin tarjoutuu näin hyvä, peruskorjattu kohde vuokralle maaseudulta. Meillä kävi tosi hyvä onni, sanovat Mira Mononen ja Jari Hirvonen.

Päivä paistaa kirkkaasti Kerimäen Yläkuonassa peltoaukean laidassa olevaan pihapiiriin. Siellä ei ole punainen mökki, vaan pieni keltainen ”piparkakkutalo”. Löytyy myös iso talousrakennus pihasaunoineen ja takkahuoneineen sekä verstaaksi muunnettu entinen navetta.

Maallemuuttajia on monenlaisia, mutta harvemmin reilut parikymppisiä opiskelijapariskuntia. Mira Monosen, 21, ja Jari Hirvosen, 22, ei tarvinnut pitkään miettiä ratkaisua, kun tilaisuus tarjoutui tuttavan kautta. Muutto kirkonkylästä tapahtui huhtikuun alussa.

– Kaupunki- ja taajamaelämä ei viehättänyt meitä. Mieluummin asuu tämmöisessä paikassa omassa rauhassa, sanoo naapurikylästä Kumpurannasta lähtöisin oleva Mira.

Maaseutukiinteistön tarjoamat puuhastelumahdollisuudet viehättivät Savonlinnasta kotoisin olevaa Jariakin. Entisen pikkutilan rakennuksista löytyy hyvät puitteet myös autojen raplaamiseen.

Kiinteistön omistaja on rakennusalan ammattilainen ja hän on kunnostanut kaikki rakennukset viimeisen päälle. Pienen talon alakerrassa on lämmintä alaa viitisenkymmentä neliötä, mutta yläkerrasta löytyy kaksi eristettyä kesähuonetta.

Aitat ja piharakennuksen saunaosasto tuovat lisää väljyyttä asumiseen ja oleskeluun. Opiskelijapari haeskeli jo jonkin aikaa vuokrattavaa taloa maaseudulta, mutta varsinkin hyväkuntoisten tarjonta on Monosen mukaan aika niukkaa.

Harva käy vielä opiskeluaikana kiinteistökauppoihin. Jos palikat menevät kohdalleen ja kaikki suunnitellusti, saattaa nyt löytyneen kohteen ostaminen kiinnostaa myöhemmässä vaiheessa.

Kaksikon kaveriporukassa on monia nuoria, jotka haluaisivat muuttaa maalle, jos vain löytyisi sopiva vuokrauskohde.

– Puhutaan, että kaikki nuoret haluavat kaupunkeihin, mutta uskon että nuorilla on paljon luultua enemmän halua jäädä maaseudulle, jos siihen vain on mahdollisuus, sanoo Mira Mononen.

Asuminen maaseudulla ei ole este opiskelulle ammattikorkeakouluissa.

Mira lukee metsätalousinsinööriksi Joensuussa, Jari puolestaan automaatiotekniikan insinööriksi Jyväskylässä.

Opintoja on hoidettu paljolti etäopiskeluna jo ennen koronarajoituksia.

– Keskimäärin yksi läsnäolopäivä viikossa on mennyt Jyväskylässä, muuten opinnot ovat hoituneet Kerimäeltä käsin, sanoo Jari.

Mira ajoi aiemmin Joensuussa hieman useammin, mutta nyt hänkin opiskelee kokonaan etänä.

– Opettajat ovat Joensuussa aiemmin suhtautuneet etäopintoihin vähän varauksellisesti, mutta nyt opinnot ovat hoituneet hyvin. Yhteydet toimivat ja valmistumisen ei pitäisi tämän takia viivästyä.

Tehtävien anto ja suorittaminen vaihtelee kurssien ja sisältöjen mukaan. Kumpikin vahvistaa, että etäopiskelu vaatii opiskelijalta enemmän motivaatiota ja vastuuta omista tekemisistä.

– Kynnys ryhtyä hommiin voi olla korkeampi, mutta pitää vaan osata ottaa aika tehtävien tekoon.

Kesäpestit ovat jo plakkarissa: Jari menee Savonlinnaan vaneritehtaalle kunnossapitoon ja Mira Kerimäelle harjoitteluun metsänhoitoyhdistykselle.

– Siinäkin kävi tuuri. Moni opiskelukaveri on vielä ilman tietoa kesätöistä, kun tilanne on tällainen.

Työllistymisnäkymät ovat kummankin aloilla kohtalaisen hyvät.

– Toiveena on, että voisimme molemmat jäädä kotiseudulle valmistumisen jälkeen.

Lähemmäksi omaa hevosta

Iso syy asuinpaikan valintaan Mira Monosella ja Jari Hirvosella oli talon sijainti. Kantatielle on pihasta matkaa reilu kilometri ja Puruveden Kaarinranta on runsaan parinsadan metrin päässä.

– Emme koe olevamme mitenkään syrjässä. Lähiseudun palvelut välttävät meille, naurahtaa pari.

Ja mikä parasta, lähellä olevalle Vanhalan ratsutilalle on vain viiden minuutin kävelymatka. Tallilla on hoidossa Miran suomenhevosruuna Friisin Titanik. Parilla on kilpailukokemustakin.

– Tästä on helppo luiskahtaa tallille. Hevosharrastukseen saa menemään kaiken ylimääräisen vapaa-ajan, sanoo Mira.

– Viime kaudella kilpailemiseen ei oikein ollut aikaa, mutta nyt olisi taas tarkoitus aloittaa kisaaminen uudelleen, kunhan koronarajoitukset helpottavat.

Hevosten hoito ja ratsastus onnistuu lähes normaalisti, kun muistaa koronaviruksen torjuntaa koskevat yleisohjeet.

Rauhallisella pihapiirillä on vielä yksi etu. Vajaan kolmen kuukauden ikäinen kääpiösnautseri Nana saa juoksennella pihalla vapaasti.