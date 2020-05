Hartauskirjoitus: Äitienpäivänä

Sana äiti synnyttää minussa hyviä ja lämpimiä tunteita ja muistoja. Oma äitini on minulle tärkeä ja rakas ihminen. Hän on saanut elää pitkään ja olen iloinen, että voin onnitella häntä tänäkin äitienpäivänä armon vuonna 2020.Hän on tehnyt elämänsä aikana paljon työtä ja pitänyt hyvää huolta kaikista läheisistään, perheestä ja kodista. Kun ajattelen menneitä äitienpäiviä, jokaisena äitienpäivänä näen yhä uudelleen sieluni silmillä lapsuuden kotini, maatalon pihapiirin kauniine kukkapenkkeineen.

Narssissit, orvokit, puutarhan marjapensaineen ja omenapuineen.

Muistan tuoksut ja lintujen laulun. Ja ihanan auringonpaisteen aina äitienpäivänä. Aina oli jo lähes kesä ja lämmintä. Äidin tekemä täytekakku oli juhlapäivänä tuvan pöydässä ja äiti laittoi myös lasten itse tekemät äitienpäiväkortit pöydälle kukkamaljakon viereen.

Eivät kaikki äitienpäivät todellisuudessa varmasti ole olleet kesäisen lämpimiä ja aurinkoisia. Kuitenkin nämä lapsuudessani syvälle sieluuni piirtyneet kuvat, muistot ja tunnelmat elävät voimakkaina vuosikymmenestä toiseen, äitienpäivästä toiseen. Joka vuosi äitienpäivä on tärkeä ja koskettava päivä.

Jokaisella lapsella on tietysti oma henkilökohtainen suhde äitiinsä ja henkilökohtaiset ajatukset ja muistot äidistä ja äitienpäivistä. Monien äiti ei enää ole elossa. Monet taas voivat onnitella äitiään tulevanakin äitienpäivänä.

On myös niitä, jotka ovat jo pienenä tai teini-iässä menettäneet äitinsä ja niitä, jotka eivät muista tai tiedä hänestä mitään. Heidän äitienpäivänsä saattaa olla kaipauksen ja ikävän sävyttämä.

Tietysti myös jokaisen äidin muistot ja kokemukset vuosien mittaan vietetyistä äitienpäivistä ovat hyvin henkilökohtaisia. Sana äiti herättää tunteita ja ajatuksia. Äitienpäivä on erityinen päivä.

Mielessäni on vielä kaksi sanaa. Toinen sana on kiitos. Liian harvoin tulee ihminen kiittäneeksi. Liian harvoin on kiittänyt äitiä ja äidistä. Saattaa olla, että on paljonkin, mistä äiti ansaitsisi kiitoksemme, mutta olemme unohtaneet kiittää häntä. Toinen sana on anteeksi. Me teemme virheitä, loukkaamme toisiamme ja olemme ilkeitä.

Anteeksi on tärkeä sana. Elämässä ei pääse eteenpäin, jos ei opettele antamaan ja pyytämään anteeksi. Liian harvoin tulee pyytäneeksi toisilta anteeksi. Liian harvoin on sanonut äidillekin: anteeksi! Ehkä äitikään ei ole aina muistanut pyytää anteeksi lapsilta.

Mitä meille itsekullekin nyt äitienpäivän aikaan näiden poikkeusolojen vallitessa kuuluukin, on hyvä muistaa, että elämämme ei lopulta ole meidän omassa varassamme. Jumalalle voimme kertoa kaikki asiamme ja turvautua hänen apuunsa.

Äitienpäivänä seurakunnan kirkkojen portailla on kukkia äideille. Enonkoskella äidit voivat noutaa kukan klo 11-13. Kukkia on rajallinen määrä. Hyvää äitienpäivää ja Jumalan siunausta!

Kirjoittaja on Enonkosken aluekappalainen