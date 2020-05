Toukokuun puutarha on täynnä lupauksia kesästä – Karjalaisten kolmesta puutarhasta saa kaikkea perunoista viinirypäleisiin.

Toukokuu on vasta alussa, eikä Matti Karjalaisen ja Marja Riitta Termosen puutarhaan Punkasalmella ole noussut vielä kuin sinililjoja, kevättähtiä, sinivuokkoja, valkoisia ja violetteja krookuksia sekä narsisseja.

Napakka kevätsade lupaa uutta kesää ja kasvukautta. Rehevässä puutarhassa on mitä odottaa, kun katsellaan edellisen kesän valokuvia terassilla. Valtavat pallohortensiaistutukset olivat täällä jo aikaisemmin, mutta kasveja on istutettu lisää, esimerkiksi yksitoista alppiruusupensasta, ruusupensaita, erivärisiä pioneja ja seiniä pitkin kiipeäviä kärhöjä.

Sisällä on kaktuksia, kliivioita, 50 pelargoniaa ja lukuisa määrä orkideoita, jotka ovat kotoisin Portugalista, Madeiralta. Sisällä olevat yksitoista kiinanruusua voi siirtää ulos, kun lämpiää.

Kasvihuone saa vielä odottaa tomaatteja ja kurkkuja. Raparperi työntää reippaasti punaisia alkuja rannassa.

Punkaharjun koulun rehtorin virasta eläkkeelle jäänyt Matti Karjalainen kertoo, että he ostivat talon puutarhoineen 15 vuotta sitten.

– Puutarhassa oli tehty hyvät pohjatyöt. Tässä on esimerkiksi paksu multakerros. Puutarha oli kuitenkin villiintynyt, koska talon myyjät olivat jo iäkkäitä, eivätkä olleet jaksaneet enää hoitaa puutarhaansa. Järvenranta oli ihan metsittynyt ja melkein umpeenkasvanut.

Kun Karjalainen alkoi harventaa kovalla kädellä rantamaisemaa, hän löysi vahingossa pöheiköstä kaksi luumupuuta.

Tontilla on myös sekä vanhoja että uusia omenapuita. Rinteessä oleva sotkuinen köynnös on Zilga-viinirypäle, joka teki viime vuonna niin paljon viinirypäleitä, että sadosta saatiin kuusi litraa viinirypälemehua.

Valokuvissa muhkeita rypäleitä on pesuvadillisen verran.

Karjalainen asetti Zilgan tukikehikkoon aurinkoiseen rinteeseen ja suojasi sen talvella lehdillä ja havuilla.

Puutarha on 1800 neliötä, mutta ei suinkaan ole pariskunnan ainoa puutarha.

Heillä on yhteensä kolme puutarhaa: Punkasalmen kotipuutarhan lisäksi yksi on mökillä Punkaharjulla, lähellä Saukonsaarta ja yksi on Karjalaisen vanhalla kotipaikalla Kerimäellä.

Mökillä ja Kerimäellä kasvaa hyötykasveja, esimerkiksi porkkanaa, perunaa, punajuurta, sipulia, ruusukaalia ja parsakaalia.

Termonen kertoo hymyillen, että he ovat melko omavaraisia hedelmien ja vihannesten suhteen, mutta lihat ja maidot pitää vielä ostaa kaupasta.

Viime kesän sipuleita on vielä jäljellä.

Matti Karjalainen korostaa, että ei ole raskasta hoitaa kolmea puutarhaa, päinvastoin. Joutenolo olisi paljon raskaampaa.

– En vain osaa olla tekemättä mitään. Joka aamu herään ja mietin, että mitäs tänään tehtäisiin.

Tämänkeväinen projekti on kukkakummun eli kivikkoistutuksen purkaminen rautakangella ja kivien siirtäminen pois.

– Siihen oli aikaisemmat asukkaat kasanneet kaikki tontilta löytyneet kivet, niin pienet kuin isotkin. Se kasvoi sammalta rumasti, kertoo Termonen.

Nyt odotetaan, että kivet haetaan pois.

Talvella pilkitään ja kalastetaan, kun ei ole puutarhanhoitoa. Syksyllä mennään metsään, sienestetään kantarelleja ja suppilovahveroita sekä marjastetaan puolukkaa, mustikkaa ja metsävadelmaa.

Termonen kertoo, että Kerimäellä on yli 20 viinimarjapensasta, joiden marjoista tehdään mehua.

Pariskunta ei haravoi lehtiä pois, korkeintaan vaahteranlehdet. Lehdet ajetaan ruohonleikkurilla hienoksi ja jätetään siihen.

Madot syövät lehdet ja lannoittavat nurmikon hedelmälliseksi.

Haastattelun jälkeen pariskunta lähtee Kerimäen paikkaan leikkaamaan vadelmapensaita ja siistimään vanhaa kiviaitaa.

Aamulla Karjalainen oli hoitanut nurmikkoa. Sammal ja myyrät yrittävät valloittaa sen. Kesä tulee.