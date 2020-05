Pakkaspirtti sai uuden karhuradan – lähestyvällä karhutaululla varustettu rata lajissaan ensimmäinen Savonlinnan seudulla

Karhujahti on suosittu metsästyksen laji Savonlinnan seudullakin. Tähän asti alueen ampumaradoilla ei ole voinut harjoitella kohti tulevan karhun ampumista, mutta nyt se onnistuu Punkaharjun Pakkaspirtillä.

Savonlinnan riistanhoitoyhdistyksen hallinnoimalla ampumaradalla oleva entinen pienoishirvirata muutettiin tänä keväänä karhuradaksi.

Kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi hiljattain radan ympäristöluvan ehtoihin käyttötarkoituksen muutoksen ja käyttöönottotarkastus tehdään kevään aikana.

Karhurata tehtiin osana Pakkaspirtin ampumaradan kehittämis- ja kunnostusohjelmaa.

– Rakenteet alkavat nyt tulevana kesänä olla viimeisen päälle kunnossa. Kehittämishankkeen loppuyhteenvetoa ei ole vielä tehty, sanoo riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Esa Hinkkanen.

Karhurata ei vaatinut ympäristöluvan tarkistamista eikä lupamääräysten muuttamista. Luodit osuvat samaan valliin kuin pienoishirviradalla.

Radalle tehtiin uusi kiskotus, jota pitkin karhunkuva tulee kohti ampujaa. Ampumatilanne on siis erilainen kuin perinteiseen sivuttain liikkuvaan tai paikallaan olevaan tauluun ammuttaessa.

– Taulun liikkuminen ampujaa päin antaa tilanteeseen oman mausteensa. Taulu lähtee liikkeelle ensimmäisen laukauksen jälkeen. Ampumamatkat eivät ole pitkiä, vaan jäävät reilusti alle viiteenkymmeneen metriin, kuvaa Esa Hinkkanen.

Taulu lähtee liikkeelle ensimmäisen laukauksen jälkeen.

Karhumerkkien ampumiseen uusi rata ei vaikuta, mutta se parantaa selvästi etenkin suurriistavirka-avussa (SRVA) mukana olevien metsästäjien harjoittelumahdollisuuksia.

Karhurata on lajissaan ensimmäinen Savonlinnan seudulla eikä vastaavia ole montaa koko maakunnassa. Radalle pääsevät ratamaksulla harjoittelemaan muutkin kuin oman yhdistyksen jäsenet.

Metsästäjien karhukoe eli karhumerkki ammutaan entiseen tapaan paikallaan olevaan karhun kokoiseen tauluun.

Osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä ja ampumamatka 75 metriä. Laukaussarjan kaikkien neljän laukauksen on vähintään sivuttava osuma-aluetta.

Koko alueen varustus parani

Pakkaspirtin ampumaradan ja virkistyskeskuksen kehittämishanke alkaa olla pikkuhiljaa valmis. Isoja parannuksia on tehty koko alueella.

Toiselle pienoishirviradalla asennetun karhuradan lisäksi haulikko- ja trapradoille uusittiin kiekonheittimet. Hirvi- ja pienoishirviradalle uusittiin ratalaitteet. Radoilla on sähköinen näyttötaulu, joka kertoo osumat.

Koko radan sähköistys uusittiin, ratojen pohjia tasattiin, puustoa raivattiin ja pienoiskivääriradan viereen tehtiin suojaava maavalli.

– Myös lukot vaihdettiin koko alueelle, jolloin kolmen eri avaimen sijaan tarvitsee ratojen käyttöön vain yhden, kertoo Esa Hinkkanen.

Alueelle rakennettiin myös uusi kota ja kunnostettiin hiihtolatuja.

Metsästäjätutkinnot ja ampumakokeet odottavat uusia ohjeita

Kevät ja kesä ovat riistanhoidossa perinteisesti metsästäjätutkintojen ja ampumakokeiden aikaa.

Koronaviruksesta aiheutuvat rajoitukset ovat vaikuttaneet tähänkin: metsästäjätutkintoon valmistavat koulutukset ja itse tutkinnot on jouduttu tältä keväältä perumaan. Sama kohtalo on ollut ampumakokeillakin.

Ampumakoe on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Niille metsästäjille, joilla ampumakoe vanhenee tänä vuonna, on tullut helpottava tieto. Tämän viikon maanantaina astui voimaan metsästyslain muutos, jolla jatketaan 1.1.2017-31.7.2018 suoritetun ampumakokeen voimassa oloa heinäkuun 2021 loppuun saakka ilman ampumakokeen uutta suorittamista.

Muutoksella pyritään ennakoimaan, etteivät koronatilanteen vuoksi pitämättä jäävät ampumakokeet vaikeuta metsästäjien osallistumista hirvieläinkantojen säätelyyn syksyn metsästyskaudella.

Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiainen odottelee lähipäivinä Riistakeskuksen uutta ohjeistusta metsästystutkintojen ja ampumakokeiden suoritusmahdollisuuksista, kun Valtioneuvosto höllensi kokoontumisten enimmäisosallistujamäärää 10:stä 50:een henkilöön.

Uudet ohjeet lähtevät riistanhoitoyhdistyksille heti, kun ne saadaan.