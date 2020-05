Paikallinen joukkoliikenne palaa normaaliaikatauluihin koulujen auetessa – kevätjuhlia ei tule

Savonlinnan kaupungin hankkima joukkoliikenne palaa normaaliaikatauluihin torstaina 14. toukokuuta alkaen, kun perusopetus palaa takaisin lähiopetukseen koko maassa.

Savonlinnan kaupungin hankkimat joukkoliikenteen vuorot ajetaan samasta päivästä alkaen koulupäivän aikataulujen mukaisesti.

Kaupungin hankkiman joukkoliikenteen matkustajamäärät vähenivät merkittävästi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. Vuoroihin tehtiin muutoksia maaliskuussa, jolloin osa liikennöinnistä siirtyi loma-ajan aikatauluihin ja osa vuoroista keskeytettiin kokonaan.

Perusopetuksen palatessa lähiopetukseen 14.5. alkaen joukkoliikenteen vuoroista normaaliaikatauluihin palaavat kaupunkialueen paikallisliikenne (linjat 1,2,3,4 ja apuvuoro 5) sekä liikennöinti väleillä Kerimäki-Savonlinna, Savonranta-Kerimäki, Savonlinna-Punkaharju, Juvola-Savonlinna ja Pellossalo-Savonlinna.

Paikallis- ja lähiliikenteen aikataulut löytyvät kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.savonlinna.fi/paikallis-ja-lahiliikenne

Liikennevälineiden siivousta tehostetaan, mutta turhaa matkustamista kehotetaan edelleen välttämään. Tartuntariskien välttämiseksi suositellaan kulkemaan mahdollisuuksien mukaan polkupyörällä, jalan tai omalla ajoneuvolla.

– Tällä varmistetaan myös se, että ne joiden täytyy käyttää joukkoliikennettä, voivat tehdä sen turvallisesti. Matkustamista kehotetaan välttämään myös silloin, jos sinulla on mitään flunssan oireita, toteaa logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen.

Päästään ajamaan koulukuljetuksia ja muutamia tilattuja vuoroja.

Linja-autoliike S.Kosonen Kerimäeltä saa muutoksen myötä reilut puolenkymmentä autoa normaaliliikenteeseen toukokuun kahdeksi viikoksi.

– Päästään ajamaan koulukuljetuksia ja muutamia tilattuja vuoroja. Muutama kuljettaja on pyydetty lomautuksilta töihin. Hetkellinen helpotus, mutta ei tämä vielä tilannetta pelasta, kertoo Jyrki Kosonen.

Kesäkuun alusta jatkuu liikenne loma-aikatauluilla, mutta määristä ja vuoroista kerrotaan myöhemmin.

Valtioneuvoston päättämät rajoitusten lievennykset kesälle eivät Kososen mukaan helpota henkilökuljetusten toimialaa mitenkään.

– Pahinta on, ettei ole mitään aikajanaa ja selkeää toivetta tilanteen helpottumisesta, harmittelee Kosonen.

Perusopetus palaa lähiopetukseen 14.5.

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa palataan 14.5.2020 työjärjestysten mukaisesti lähiopetukseen. Etäopetusta ei enää järjestetä.

Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Toukokuun 13. päivään saakka noudatetaan nykyisiä ohjeita lähi- ja etäopetuksesta.

Lapsen osallistuminen lähiopetukseen koulussa on nykyisen tautitilanteen ja epidemiologisen ennusteen valossa turvallista.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen on lähetetty ohjeet lähiopetukseen palaamiseen turvallisesti ja valtioneuvoston ohjeet huomioiden.

Isoja yhteistilaisuuksia, kevätjuhlia tai luokkakohtaisia tilaisuuksia ei järjestetä. Koulutyö päättyy lauantaina 30.5.

Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella on vältettävä.

Lukioissa jatketaan etäopetusta 30.5. saakka

Hallituksen linjauksen mukaisesti lukioiden tiloja voidaan käyttää opetukseen 14.5. alkaen ottaen huomioon tartuntalain mukaiset toimenpiteet. Tämän mukaan lähiopetukseen voitaisiin siirtyä hallitusti ja porrastetusti.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

– Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti Savonlinnan lukioissa jatketaan etäopetusta 30.5. saakka, toteaa vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen.

Ylioppilas- ja lukuvuodenpäättäjäisjuhlia ei järjestetä, koska edelleen on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan yli 10 henkilön tilaisuuksia ei saa järjestää.

Korvaava ylioppilasjuhla tullaan Kauppisen mukaan järjestämään lauantaina 29.8.2020, mikäli yleinen tilanne sen sallii.

Toinen vaihtoehtopäivä juhlallisuuden järjestämiseen on syksyn ylioppilasjuhla 4.12.2020. Koulut informoivat asiasta opiskelijoita ja huoltajia tarkemmin.