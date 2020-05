Poikkeusoloissa luovitaan uusilla avauksilla – Korona hiljensi asiakasvirtaa, mutta Pivangalla on pärjätty olosuhteisiin nähden kohtuullisesti.

Kun korona-epidemian suitsimiseksi ryhdyttiin asettamaan rajoituksia, jouduttiin erityisesti ravintola-alalla vaikean paikan eteen. Tilaisuudet peruuntuivat ja osa on laittanut ovet kokonaan kiinni.

Useammassa paikassa seudullamme, muun muassa Kesälahdella sijaitsevassa Pivangassa, ryhdyttiin kuitenkin sopeutumaan rivakasti muutoksiin ja on saatu take away-toiminnan kautta liiketoimintaa pidettyä yllä.

– Maalis-huhtikuun taitteessa oli jo tämä toimintamalli käytössä. Alussa asiakkaillta oli hieman epäselvyyttä mitä rajoitus käytännössä tarkoittaa ja saako ravintolaan tulla edes sisälle. Huhtikuun toisella viikolla homma lähti rullaamaan ja oma toimintamalli vakiintui, kertoo Pivangan yrittäjä Petri Issakainen.

Käytännössä Pivangassa on toimittu niin, että lounasvaihtoehdoksi on ollut tarjolla 1-2 niin sanottua kotiruokavaihtoehtoa, joita asiakkaalla on ollut mahdollisuus noutaa ravintolasta. Töitä on tehty Issakaisen mukaan normaalia pienemmällä joukolla ja hieman lyhennetyillä aukioloilla. Yrittäjäpariskunnan lisäksi töissä on ollut kaksi kokkia ja yksi kassatyöntekijä.

Kotiinkuljetuksia Pivanka ei ole lanseeraanut, mutta ruokapalvelua yritys hoitaa tietyille tahoille.

– Meillä olisi joka tapauksessa ollut näitä ruokatoimituksia hoidettavana ja sekin se osaltaan vaikutti siihen, että päätettiin pitää take away -muodossa ravintolatoimintaa käynnissä. Meiltä lähtee esimerkiksi kesälahtelaisille vanhuksille ruokia, sekä eräälle pienelle teollisuuslaitokselle.

Take away -mallilla on lähdettävä Issakaisen mukaan nyt rakentamaan liiketoimintaa myös niihin kevätsesonkeihin, jotka normaalisti ovat ravintolassa vilkkaita päiviä.

– Esimerkiksi äitienpäivä on ollut yksi vuoden kiireisimpiä päiviä ravintolassa.

Issakainen toteaa, että sopeutuminen poikkeusoloihin on onnistunut kohtuullisesti, vaikka asiakasvirrat ovat selvästi hiipuneet normaalista eikä ravintolassa ole voinut oleskella.

Kuutostien kulkijat ovat Pivangan suurin asiakaskunta. Issakaisen mukaan ohi kulkevasta liikenteestä valtaosa Suomen itäisen laidan väliltä, Kotkan ja Kouvolan paikkeilta Pohjois-Karjalaan ulottuvalta akselilta.

Nyt liikkeellä on Issakaisen mukaan lähinnä vain ammatti- ja työmatkaliikennettä.

– Pelkästään ruokaravintoloina toimiville tämä on ollut todella kova paikka. Se meillä on ollut etuna, että polttoaineen myynti ja kaupan toiminta ovat tärkeänä osana ravintolan rinnalla.

Yritystukia Pivanka ei ole vielä hakenut, tosin Issakainen pitää perusteltuna että jotain kompensaatiota ravintolat saisivat sulkemispäätöksestä.

– Hyviä ehdotuksia on ollut esillä, kuten arvonlisäverojen palautukset. Tärkeää on, että ratkaisu oli sellainen, että velvoitteensa hyvin hoitaneet yritykset saisivat korvauksen, eikä tukea valuisi ”luikurifirmoille”.

Tilanteen haastavuudesta huolimatta Issakainen huomauttaa, että hyvä on myös nähdä tilanteen positiivisia ja mielenkiintoisia puolia.

Yritykselle se voi tarjota uusia näkökulmia ja ideoita normaaliajankin toimintaan.

– Kyllä tällaisessa tilanteessa on hyvä miettiä mitä jatkossa tehdään ja millä tavalla. Monessa yrityksessä siihen tavalliseen rytmiin ehkä tuudittaudutaan aika helpostikin, Issakainen pohtii.