Pääkirjoitus: Kysymyksiä ilmassa

Hallitus ilmoitti maanantaina koronarajoitusten höllentämisestä. Linjaukset olivat odotetun kaltaisia, tosin 70 vuotta täyttäneiden eristämisen jatkuminen tuli yllätyksenä monelle, sillä suuri osa tähän ikäryhmään kuuluvista on erittäin hyväkuntoista ja aktiivista väkeä. Syystäkin pelkona on, että elämänpiirin rajoittaminen terveiltä ja aktiivisilta ihmisiltä heikentää heidän kuntoaan ja terveyttään ennenaikaisesti. Mikäli lihaskunto ja fyysinen terveys säilyykin, niin henkiselle puolelle elämän ulkopuolelle rajaaminen voi jättää pahat kolhut.

Ikäihmisten ryhmä on hyvin heterogeeninen ja vertauksen vuoksi joku on muistuttanut, että olisi sama kuin kohdeltaisiin vastasyntyneitä ja 30-vuotiaita samalla tavalla. Ei ihme, että kapinamieltä on alkanut orastamaan muuten niin käskyjä kunnioittavien suomalaisten keskuudessa.

Kevään seuraaminen voi antaa lohtua ja siihen on meillä Puruveden seudulla hyvät mahdollisuudet. Toisten ihmisten kohtaamisen merkitystä se ei kuitenkaan poista, joten olisi tärkeää miettiä, miten elämänlaatu turvataan jokaiselle iästä riippumatta.

Pääsääntöisesti hallitusta on kiitelty toimistaan kriisiaikana. Kunnissa tosin jonkin verran hämmennystä aiheuttavat epämääräiset heitot uudistuvista säädöksistä. Esimerkiksi lähiopetukseen palaaminen aiheuttaa paljon päänvaivaa opettajille ja opetuksen järjestäjille eli kunnille.

Koulupäivä on kokonaisuus, joka koostuu monesta osasta; koulumatkasta, opetustilanteista, välintunneista ja ruokailuista.

Jos koulun tilat antavat myöten pienryhmätyöskentelylle ja hygieniavaatimuksille, niin ratkaistavaksi jää esimerkiksi koulukuljetukset. Miten ne hoidetaan, että kymmenen hengen kokoontumisrajoitus ei ylity?