Norppaemo ja kuutti ilahduttivat – Kaiposen perhe ikuisti Kaidansalmessa mökkirannassa rauhassa pulikoineen parin

Espoolaisen Kaiposen perheen mökkiviikonloppu Puruveden Kaidansaaressa huipentui sunnuntaina aamupäivällä ikimuistoiseen kohtaamiseen. Mökkirannan edustalle Kaidansalmeen ilmaantui aamukymmenen aikoihin pulikoimaan norppaemo kuuttinsa kanssa.

– Aikamoinen näytelmä ja hieno hetki, kateltiin siinä puolin ja toisin parinkymmenen metrin päästä. Neljän ihmisen kännykkäkamerat surrasivat kovasti, kertoo perheenisä Jukka Kaiponen.

Norppaemo kuutteineen viihtyi mökin edustalla kymmenkunta minuuttia ja kävi jopa viiden metrin päässä rannasta. Kokoero oli selvä ja vahvisti pienemmän uimarin tämän kevään kuutiksi.

– Kuutti pulikoi ja ilakoi emänsä ympärillä välillä kuin pikkutyttö tai -poika. Olisiko emä etsinyt imetyspaikkaa, kun siinä on vähän kalliotakin.

Savonlinnasta lähtöisin oleva Jukka Kaiponen on perheineen mökkeillyt Kaidansaaressa kahdeksan vuotta. Norppia on nähty neljä kertaa, mutta tämä elämys oli omaa luokkaansa. Kuuttihavaintoa todistivat Jukan vaimo Johanna, tytär Siiri ja tämän poikaystävä Jonathan Paasonen.

Kuvien lisäksi kameroihin tallentui videopätkiä.

– Piristävä kokemus tällaisena koronakeväänä.

Norpan pesälaskennoissa löydettiin tänä keväänä Puruvedeltä yksi pesään kuollut kuutti ja toinen poikaspesä, jonka kuutin kohtalosta ei tähän mennessä ole saatu tietoja.

Jälkimmäinen pesä löytyi Enanlahden tuntumasta, josta Kaidansaareen on puolenkymmentä kilometriä.

Kaiposten havainnosta ilahtunut Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela vahvisti kuvien perusteella, että kyse on emästä ja kuutista. Hän pitää todennäköisenä, että kyseessä on Enanlahdella syntynyt kuutti.

– Emä ja kuutti pysyvät usein pesäluodon lähellä, mutta voivat uida jopa 5-10 kilometrin päähänkin. Vieroitus tapahtuu yleensä toukokuun alkupuolella, sanoo Koskela.

Ohessa Kaiposten kuvaama videopätkä norpista: