Kirjastot ja museot auki kesäkuussa – Kesämaa odottaa Avin ohjeistusta

Savonlinnan kulttuurijohtaja Outi Rantasuon mukaan kirjastoissa odotetaan vielä aluehallintoviraston ohjeita ennen toiminnan käynnistämistä. Rantasuon mukaan maan hallituksen tiedonanto oli tulkinnanvarainen, joten on syytä odotella tarkempia ohjeita.

– Arviona on, että pääkirjasto Joelista voisi alkaa lainata varattuja aineistoja tämän viikon lopulla ja lähikirjastoista ensi viikolla.

Asiasta tiedotetaan sitä mukaa kun järjestelyt tarkentuvat.

Savonlinnan kirjastotoimen henkilöstö on pitänyt vuosilomia viime viikkoina ja osa on edelleen lomalla, joten myös tämä vaikuttaa toiminnan käynnistämiseen. Lomautuksia kirjaston henkilökuntaan ei ole kohdistunut Savonlinnassa.

Suunnitelman mukaan kirjaston asiakkaat voisivat hakea varaamansa aineiston kirjaston sisältä, mutta oleskelemaan ja hyllyjen väliin ei toukokuun aikana asiakkaita voida päästää.

Tavanomainen kirjastojen käyttö on mahdollista kesäkuun alusta alkaen, tosin silloinkin vielä henkilömäärään liittyvät kokoontumisrajoitukset huomioiden. Samaan aikaan voidaan avata myös museot.

Enonkosken kirjasto on ilmoittanut, että kirjoja voi lainata jo tällä viikolla. Lainaaminen edellyttää puhelinsoittoa kirjastoon, jossa sovitaan lainattavasta aineistosta ja hakuajasta. Kirjojen luovutus tapahtuu ovelta.

Kesäteattereista Savonrannan ryhmä ja Kerimäen Pitäjänteatteri ovat ilmoittaneet jo aiemmin pitävänsä välivuoden ja Kulennoisten kyläteatteri joutui keskeyttämään esityskautensa koronakriisin iskettyä päälle.

Ensi kesänä ei nähdä näytelmää myöskään suositulta Hiukan Teatterilta.

– Kirjoitin aiemmin talvella uuden näytelmän valmiiksi, mutta emme ehtineet sitä harjoitella, eikä näytelmää valmistella kesäksi, Hiukan Teatterin ohjaaja ja käsikirjoittaja Anneli Pulkka sanoo. Hiukkajoen näytelmäryhmä olisi valmistellut näytelmän mielellään myös tänä vuonna, koska näytelmän esittämisestä saadut tulot ovat tärkeitä kylätalon ylläpidon kannalta.

– Mutta olemme me vaikeammistakin tilanteista selvinneet, Hiukkajoelta kerrotaan.

Punkaharjun Kesämaassa ollaan valmiita ja halukkaita avaamaan ovet asiakkaille kesäkuun alusta, mutta varmuutta toiminnan käynnistämisestä ei vielä ole.

– Joudumme odottamaan aluehallintoviraston tarkemmat ohjeet, johtaja Tuomas Pääkkönen sanoo. Maanantaina nähty hallituksen tiedonanto oli sen verran epämääräinen, että täysin varmoja ei huvipuistossa olla, voidaanko portit avata kesäksi. Myös ravintoloiden avaamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet vaikuttavat siihen, millä mallilla Punkaharju Resortissa tulevana kesänä toimitaan.

Pääkkösen mukaan kesätyöntekijät Kesämaahan on jo rekrytoitu, ja kaikki muu valmius avaamiseen on olemassa.

Koronaviruspandemia hiljensi Punkaharju Resortin talven kovin hiljaiseksi, kun ravintolaa ei voitu pitää auki. Majoitustoiminta on ollut käynnissä koko talven, mutta kysyntä on ollut vähäistä muun muassa Uudenmaan sulkemisen vuoksi.

– Joitakin työmatkalaisia on ollut, Pääkkönen sanoo.