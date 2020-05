Kalatuuri sai uudet yrittäjät – Kikka Kosonen ja Hannele Uuksulainen aloittavat toiminnan take away -mallilla.

Kuutostien varrella sijaitsevan lounaskahvila Kalatuurin toiminta hiljeni talvella hetkeksi, kun edellinen yrittäjä luopui terveyssyistä yrittämisestä.

Jatkoa toiminnalle oli kyllä tiedossa, mutta juuri samoja aikoja kun uusien kesälahtelaisyrittäjien Kikka Kososen ja Hannele Uuksulaisen oli määrä avata maaliskuussa ovet, iski koronatilanne Suomeen ja avaamissuunnitelma meni sen myötä jäihin.

– Ensimmäinen ajatus oli, että annetaan tilanteen mennä ohi ja avataan sitten ovet, kun normaalitoiminta on taas mahdollista.

– Nyt kun taudista on saatu tietoa enemmän ja näyttää siltä, että vaikutuksia voi olla vielä pitkäänkin, päätettiin kuitenkin käynnistää take away-toiminta. Liikevaihtoa tarvitaan ja pitäähän ihmisten joka tapauksessa syödä. Uskomme, että hyville tuotteille on kysyntää näinkin, Kosonen ja Uuksulainen kertovat.

Kososen ja Uuksulaisen yritys, viralliselta nimeltään EväsHelmi Oy, avautuu tulevana lauantaina.

Se palvelee asiakkaita alkuun kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin.

Paikan nimi itsessään pysyy yhä Kalatuurina, sillä yrittäjien mukaan se on iskostunut jo hyvin ihmisten tietoon.

Kosonen ja Uuksulainen pyörittävät paikkaa nyt kaksistaan, mutta kesäksi on varauduttu ottamaan kesätyöntekijöitäkin hommiin.

– Tekijät on olemassa, mutta toki kaikki riippuu siitä millaisia rajoituksia on ja millaista kysyntää tulee. Kyllähän sitä ollaan valmiita tekemään sesongin aikaan pidempää päivää ja palvelemaan viikon jokaisena päivänä, jos esimerkiksi kotimaan matkailu vilkastuu kovasti.

Uusien yrittäjien myötä lounaskahvilan valikoima monipuolistuu aiempaan verrattuna. Kotiruokahenkisen lounaan lisäksi tarjolla tulee olemaan esimerkiksi pizzaa, hampurilaisia ja lihapiirakoita eri täytteillä.

Kahvileipien, kakkujen ja vastaavien osalta valikoimaa tulee olemaan reilusti enemmän.

– Niiden tekeminen on meille oikein intohimo, joten se näkyy valikoimassakin.

Ruokatuotteiden lisäksi Kalatuuriin tulee myös kukka- ja lahjatavaramyyntiä.

– Puhoksen Puutarhan kukkia saadaan avajaispäiväksi myyntiin, lahjatavaravalikoimaa tulee vähän myöhemmin. Ajatuksena on, että täältä saisi ostettua viemisiä esimerkiksi kyläreissulle tai juhliin.

Kososella ja Uuksulaisella on kummallakin pitkä kokemus alalta ja yrittäjyydestä. Uuksulainen on esimerkiksi pyörittänyt Sovintolan kesäkahvilaa, Kososen puolestaan aikanaan muun muassa Kesälahden kunnantalon lounaskahvilaa.

EväsHelmen myötä vanhat kaverukset ryhtyivät kuitenkin yrittämään ensimmäistä kertaa yhdessä.

Kalatuurissa nähdäänkin hyvin potentiaalia. Tärkeää on yrittäjien mukaan saada yhä useampi Kuutostiellä liikkuva pysähtymään paikalle.

Laadukkaat tuotteet ovat Kososen ja Uuksulaisen mukaan yksi avaintekijä, mutta lisäksi on panostettu myös siihen, millaiselta paikalla näyttää ja millainen kokemus siellä vieraileminen on.

Kalatuurissa onkin laitettu kevättalven aikana paljon uusiksi tapetteja ja kalusteita myöten.

– Paljon vanhaa henkeä, nättiä ilmettä ja kodikkuutta. Uskomme, että asiakkaat kyllä viihtyvät täällä pidempiäkin aikoja istuskelemassa ja turisemassa, kunhan normaalit ajat jälleen koittavat.