Jalkapalloharjoituksia käynnistellään toukokuussa – sarjapelien käynnistymisestä ei vielä tietoa

Rajoitusten purku mahdollistaa seurojen ylläpitämän joukkueurheilun 14. toukokuuta alkaen.

Kulennoisten Pallo käynnistelee juniorijoukkueiden harjoituksia pikkuhiljaa toukokuun puolivälistä alkaen. Seuran suojissa pelaa useita nappulaliigajoukkueita sekä C-junioreiden piirisarjajoukkue, joka on muodostettu yhdessä STPS:n kanssa.

Seuran puheenjohtaja Pia Kapanen sanoo, että juniorisarjojen käynnistymisen ajankohta on vielä auki.

– Odottelemme Palloliiton suosituksia.

KuPin Itä-Suomen piirin nelosdivaria pelaava edustusjoukkue odottelee paitsi Kulennoisten kentän kuntoutumista myös Palloliiton linjauksia.

Valmentaja Arto Kekäläinen ennustaa, että harjoitukset aloitetaan sovelletusti toukokuun puolella, mikäli Kulennoisten kenttä kuntoutuu siihen mennessä talven jäljiltä.

– Harjoituksissa emme voi pelata lähikontaktien välttämiseksi, mutta harjoitteluun on kehitettävä toisenlaisia menetelmiä. Harjoittelu on kuitenkin mahdollista, Kekäläinen korostaa.

Sarjapelien käynnistymisestä ei vielä ole tullut valmentajalle tietoa, mutta valmentaja veikkaa, että se voisi tapahtua kesäkuun puolivälin maissa ennen juhannusta.

Arto Kekäläisen oma mielipide on, että sarjapelejä ei pitäisi käynnistää ennen kuin pandemia on taltutettu ja koronavirus pois päiväjärjestyksestä.

– Pelissä lähikontaktia ei voi välttää. Mikäli kentällä on yksikin viruksen kantaja, niin sairastumisia tulee ja sarja menee uusiksi. Harrastesarjassa pelien siirtäminen kesken kauden on käytännössä mahdotonta, Kekäläinen sanoo. Hän tuo esille myös vastuukysymyksen.

– Seuralla ja valmentajalla on vastuu harrastuksen turvallisuudesta, eikä ole syytä ottaa riskiä pelaajien sairastumisesta.