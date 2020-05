Enonkoski ei lomauta

Enonkosken kunta on saanut päätökseen 24. maaliskuuta käynnistämänsä henkilöstöä koskevan yt-menettelyn.

– Ainoatakaan työsuhdetta ei ole päätetty eikä lomautuksiin turvauduta, kunnanjohtaja Minna Laurio sanoo.

Koronakriisin aikana omaa työtä vaille jääneille työntekijöille on järjestelty uudenlaista työtä toimialarajat rikkoen. Minna Laurio kiittää kunnan henkilöstöä, joka on ollut erittäin joustavat kevään tilanteessa, mikä on ollut uudenlainen kaikille.

– Neuvotteluja on käyty hengessä, että ei ole omia töitä, vaan on yhteisiä töitä, Laurio sanoo.

Kunta pyöräytti käyntiin kaksi viikkoa sitten soittokierroksen jossa soitetaan jokaiselle 70-vuotta täyttäneelle ja tiedustellaan heidän vointiaan. Tähän työhön on osallistunut esimerkiksi kirjaston ja vapaa-aikatoimen henkilöstöä. Liikuntatoimen puolelta on ikäihmisille järjestetty myös ohjattua liikuntaa, jossa heidät on kutsuttu taloyhtiönsä pihamaalle jumppaamaan.

– Siistijät ovat käynnistäneet kausisiivouksia etuajassa ja koulunkäyntiavustajat ovat tehneet koko ajan omaa ohjaustyötään ja osallistuneet soittorinkiin.

Päiväkoti on toiminut koko ajan ja koulun ruokalassa on valmistettu ruokaa sinne.

Kunnanjohtajan mukaan tekniseltä puolelta ei voida lomauttaa työntekijöitä tässä vaiheessa, kun kausityöt käynnistyvät esimerkiksi ympäristönhoidossa.

Ensi viikon aikana koulussa palataan takaisin lähiopetukseen, minkä johdosta koulussa tarvitaan henkilöstä tavanomaiseen tapaan.

– Joillakin alueille työmäärä on jopa kasvanut, Minna Laurio kertoo. Näin on käynyt esimerkiksi sivistystoimen hallinnossa sekä yleishallinnossa.