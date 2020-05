Sarri Aalto on Kerimäen uusi rehtori – virkavalinta tuo Aallon Parikkalasta kotikulmille

Kerimäen koulun uudeksi rehtoriksi ensi heinäkuun alusta lukien on valittu kasvatustieteen maisteri Sarri Aalto, 44. Aalto toimii nykyään Parikkalan yhtenäiskoulun ja lukion rehtorina.

Savonlinnan sivistyslautakunta perusteli Aallon valintaa virkaan vaadittavalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla, käytännön kokemuksella ja osoitetulla taidolla hoitaa perusopetuksen rehtorin työtä.

Perustelujen mukaan Aalto on rehtorivuosinaan kehittänyt ammattitaitoaan muun muassa suorittamalla Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

– Hänellä on kokemusta opetussuunnitelman, oppilashuollon sekä koulun toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittämisestä. Opetussuunnitelman vahva tuntemus antaa hänelle taitoa vahvistaa yhtenäiskoulun toimintatapoja, totesi lautakunta.

Aalto osoitti lisäksi haastattelussa olevansa motivoitunut ja kehittämiskykyinen omassa työssään.

Varasijoille valittiin FM Teemu Maunula ja FM Teemu Tarvainen.

Savonlinnasta lähtöisin oleva, Kerimäen Haapakalliossa asuva Sarri Aalto kiinnostui Kerimäen koulun rehtorin tehtävästä ennen muuta sen sisällön ja lyhyemmän työmatkan takia.

Aiempaa opettaja- ja rehtorikokemusta Aallolla on Moinsalmen ja Kallislahden kouluista. Parikkalan yhtenäiskoulua ja lukiota hän on johtanut viitisen vuotta.

– Parikkalassa laajempaan työnkuvaan on kuulunut myös tulosalueen päällikön ja esittelijän tehtäviä. On mukava päästä keskittymään vain koulun johtamiseen, sanoo Aalto.

Kerimäeltä löytyy joitakin tuttuja opettajanimiä, mutta koulu sinällään ei ole vielä kovin tuttu. Tiedossa on, että puitteiden pitäisi lukuisien kouluremonttien jälkeen olla kunnossa.

– Pientä haastetta toki aiheuttaa, että koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa.

Kerimäen rehtori toimi usean vuoden ajan myös Savonrannan yhtenäiskoulun rehtorina, mutta jo kuluvalle lukuvuodelle tehtävät eriytettiin. Savonrannalla rehtorin tehtäviä hoitaa oma koulun johtaja, mikä on pienissä yhtenäiskouluissa mahdollista.

Sarri Aallolla riittää vielä askaretta Parikkalassa toukokuun viimeisten viikkojen lähiopetuksen käynnistämisessä.

– Avoimia kysymyksiä on vielä paljon. Kevät ei päästänyt helpolla, mutta odotan jo innolla Kerimäelle tuloa. Uusi työ on hieno mahdollisuus.

Samassa kokouksessa sivistyslautakunta valitsi Punkaharjun koulun rehtorina toimivan FM Saila Heikkisen Mertalan koulun uudeksi rehtoriksi.