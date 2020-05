Avoimet Kylät -päivä toteutetaan tänä vuonna verkossa

Jo perinteeksi muodostunut jokakesäinen Avoimet Kylät -päivä toteutetaan tänä vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti verkossa. 13. kesäkuuta vietettävä Avoimet Kylät verkossa -päivä on vuoden 2020 suurin kylätapahtuma.

Avoimet Kylät verkossa -päivä toteutetaan 13. kesäkuuta. Päivän toteutuksessa kylät julkaisevat verkossa esimerkiksi videon ulkoilureiteistä ja retkeilykohteista, kuvagallerian vanhoista kuvista, kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän tai vaikkapa podcastin kylän elämästä.

Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on olemassa julkaisuluvat tekijältä. Päivän yhtenä teemana on ulkoilu ja lähiliikuntapaikat. Tavoitteena on esitellä kylien ulkoilu- ja liikuntapaikkoja verkossa, jotta ihmiset löytävät paremmin kylien ulkoilumahdollisuuksien pariin.

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle julkaistaan Suomen kartta, josta pääsee linkkien avulla tutustumaan kylien tuottamaan sisältöön.

Päivän julkaisuissa käytetään tunnistetta #avoimetkylät. Tavoitteena on innostaa kaikkien aikojen suurin määrä kyliä mukaan tuottamaan erilaista sisältöä. Samalla päivään tuotettu sisältö toimii kylien markkinointimateriaalina. Suomen Kylät julkaisevat päivään liittyen avoimia verkkokoulutuksia, joissa käydään läpi perusasioita sisällöntuotannosta.

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääasiallinen julkaisukanava on Facebook. Kylä julkaisee materiaalin omalle kanavalleen. Lisäksi voidaan käyttää julkaisukanavana kylän verkkosivuja, Youtubea ja Instagramia.

Päivän tavoitteena on näyttää kylien digiosaamista ja sopeutumiskykyä poikkeusoloissa. Avoimet Kylät verkossa -päivän toteutukseen voi osallistua matalalla kynnyksellä.

Kylät voivat ilmoittaa oman digitaalisen tapahtumansa mukaan Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kyläasiamiehelle. Ilmoittautuminen pitää tehdä 31.5.2020 mennessä.