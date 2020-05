Särkilahden luontotorni- ja grillikatosprojekti kaipaisi kumppaneita, jotta se voitaisiin viedä loppuun – taksojen suuruudesta kritiikkiä

Särkilahtelainen Heikki Kutvonen halusi osaltaan kehittää seudun vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja matkailullista kiinnostavuutta ja rakensi Särkilahden Kotilammen rantaan omalle maalleen jo toissa vuonna luontotornin.

Kotilampi on noin kahdeksan hehtaarin suuruinen lampi, jonka yhteydessä on vähintäänkin yhtä suuri luhta-alue.

Vesistön ja luhdan osalta hallinnointi on alueen kahdelle osakaskunnalla.

Kutvosen mukaan alue on mitä mainion luonnon tarkkailemiseen ja retkeilyyn.

– Erityisesti lintukanta on runsas. Yksityisvaroin ylläpidetään myös Kotilammelle vievää tietä, joten se on suhteellisen hyvin saavutettavissa, Kutvonen sanoo.

Luontotorniprojektiin tuli kuitenkin omia käänteitään ja sille arvioitu hinta hyppäsi rakennuslupien vuoksi tuntuvasti alkuperäistä oletusta isommaksi.

Kutvonen myöntää, ettei tullut tarkastaneeksi tornin rakentamiseen liittyvää lupapolitiikkaa riittävästi ennen töiden aloitusta – hänen kertomansa mukaan kun päällimmäisenä oli mielessä yhteisen hyvän edistäminen.

Kun Kutvonen oli luvan suhteen viime syksynä yhteydessä Savonlinnan rakennusvalvontaan, tuli luonnollisesti maksettavaksi toimenpidelupa, sekä sanktiomaksu ilmoittamisen laiminlyönnistä.

Maksimaalisena korotettua hintaa ei tosin peritty: pientä jouston varaa rakennus- ja ympäristölautakunnan linjaukset jättävät viranhaltijoille.

– Siltikin hintaa tuli luvalle 820 euroa, mikä tuntuu yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen nähden suoraan sanoen typeryydeltä. Luulisi, että tällaisissa tapauksissa voisi löytyä jouston varaa. Erilaisia laavuja ynnä muita on pitkin pitäjiä paljon, eikä niillä monellakaan varmasti ole minkäänlaisia lupia, Kutvonen toteaa ja kritisoi yleisesti ottaen kaupungin taksapolitiikkaa turhan korkeaksi.

Kutvosella oli alunperin suunnitelmissa tehdä lammen rantaan myös grillikatos, joka olisi niin ikään kaikkien vapaasti käytettävissä.

Kutvosella oli tarkoitus ryhtyä jo talvella kokoamaan yhteistyötahoja sen toteuttamiseen, mutta korona-tilanne laittoi projektin hetkeksi tauolle.

Kutvonen kuitenkin veisi jossain kohtaa projektin loppuun saakka, mikäli kodan tekoon löytyisi kumppaneita.

– Tässä on ollut tarkoituksena tehdä yhteistä hyvää ja rakentaa uusia puitteita kaikkien vapaasti käytettäväksi.

– Omalta kohdaltani tuli eurojen puolesta raja vastaan luontotornin jälkeen. Sen rakentamiseen meni jo useita tuhansia euroja ja lupamaksut vielä päälle. Lisäkustannus aiheutuu myös tornin vakuutuksista, Kutvonen toteaa.

Rakennusjärjestys kertoo luvanvaraisuuden

Savonlinnan kaupungin kotisivuilla kerrotaan kattavasti siitä, mihin eri toimenpiteisiin tarvitaan toimenpide- ja rakennuslupia.

Rakennuslupa tarvitaan, kun kyseessä on uusi rakennus, lisärakennus eli laajennus, uudestaan rakentamiseen verrattava muutos, käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen, tai muutos jolla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Saunarakennukset ja muut tulisijalliset rakennukset ovat myös aina rakennusluvanvaraisia.

Toimenpidelupien suhteen tiettyjä asioita voi tehdä vapaasti, osaan riittää ilmoitus ja osaan tarvitaan toimenpidelupa. Niitä koskeva laaja taulukko löytyy Savonlinnan rakennusjärjestyksestä. Tietoa siitä löytyy tämän linkin takaa https://www.savonlinna.fi/asukas/rakentaminen/rakennusvalvonta/rakennusjarjestys