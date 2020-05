Kaksi onnellista alla auringon – oma koti tuo turvaa korona-aikana

Kerimäen Matinniemessä asuvat Raakel Luostarinen ja Lauri Huttunen viettävät korona-aikaa rauhallisin mielin. Määräysten noudattaminen ja omakotitalo tuovat turvaa. Tekemistä löytyy ihan sen minkä vielä jaksaa tehdä. Raakel täytti helmikuussa 88 vuotta ja Lauri täyttää syksyllä 95 vuotta.

Molemmat nauttivat itsenäisestä asumisesta omassa talossa, jota ympäröi omenapuut, marjapensaat, mansikkamaa ja kukkapenkit.

– Tekemistä riittää jaksamisen mukaan ihan jokaiseen päivään. Veteraanijärjestöltä saadaan apua lumitöihin ja siivoukseen. Lintujen ruokkiminen ja niiden elämän seuraaminen ovat meille mukavaa ajankulua, tuumii Lauri.

Kunnon ylläpitämiseksi Lauri saa veteraanijärjestöltä kaksi kertaa vuodessa kymmenen kerran hierontasarjan sekä kolme jalkahoitoa. Raakel sai aikaisemmin, mutta vuodenvaihteessa hoidot siirtyivät Valtionkonttorin maksettaviksi, niin nyt Raakel joutuu maksamaan ne itse.

– Kymmenen vuorokauden veteraaniloman saisimme, mutta kun Herttuan lomat loppuivat, niin nyt meidän on parempi olla kotona. Mihinkään kauemmaksi emme enää halua lähteä, huomauttaa Raakel.

Raakel pesee ikkunat itse, tekee pihatöitä ja hoitaa kukkapenkit. Sukkia ja lapasia on syntynyt talven mittaan iso pahvilaatikollinen. Siitä on helppo jouluna jakaa pukinkonttiin.

– Teen käsitöitä ja luen paljon. Leivinuunia lämmitämme joka toinen päivä. Uunissa on helppo tehdä ruokaa. Ruisleipää ja karjalanpiirakoita teen usein, sanoo Raakel.

– Kyllä kesällä moni pysähtyy ihastelemaan Raakelin pitkää kukkapenkkiä talon edessä, lisää Lauri.

Jo toista kuukautta, että ei ole käynyt ketään.

Koronavirus katkaisi pariskunnan sosiaalisen elämän kuin seinään. Molemmat tykkäävät kovasti vieraista ja kestitsevät heitä mielellään.

– Aikaisemmin kävi kahvivieraita päivittäin. Nyt on mennyt jo toista kuukautta, että ei ole käynyt ketään. Tämä on kaikkein ikävintä tässä ajassa. Tärkeinä nyt on kuitenkin noudattaa hallituksen määräyksiä ja mennä päivä kerrallaan eteenpäin, tuumivat Raakel ja Lauri.

Laurilla on seitsemän lasta, joista kuusi vielä elossa. Raakelilla on kahdeksan lasta ja heistä seitsemän on elossa. Lapsenlapsia molemmilla on paljon. Sukulaisia riittää aina neljässä polvessa.

– Nuorin poika käy tekemässä kauppaostokset ja tuo ostoskassin oven taakse. Tuntuu ikävältä, kun mukana oleva pieni pojanpoika seisoo keskellä pihaa eikä uskalla tulla sisälle. Toivottavasti tämä aika menee nopeasti ohi ja päästään entiseen päiväjärjestykseen, toivoo Raakel ja lisää vielä, että puhelimitse yhteydenpito ei ole lähestulkoonkaan samaa kuin tapaaminen kasvokkain.

Kypsän iän rakkaustarina

Raakel ja Lauri olivat leskiä molemmat, kun heidän tiensä kohtasivat noin seitsemän vuotta sitten. Laurin pyöräilyreitti kulki usein Matinniemen kautta. Aikansa ohi ajettuaan hän uskaltautui juttusille kukkapenkkejä hoitavan Raakelin kanssa.

– Olin lähettänyt Jumalalle pienen huokauksen, että kunpa saisin vielä kerran kokea rakkauden tunteen. Jumala kuuli toiveeni. Syksyllä tulee kihlauksesta seitsemän vuotta ja ystävänpäivänä 2014 menimme naimisiin. Hyvä meidän on ollut olla kahdestaan. Lauri kantaa puita, lämmittää uunia ja sekoittaa piirakansydänpuuroa, sanoo Raakel.

– Raakel lukee minulle ääneen lehtiä ja kirjoja, kun itse en enää näe lukea. Meillä molemmilla on omat mielipiteemme asioista ja niin saa ollakin. Ei meille riitaa tule. Kiitollinen olen jokaisesta päivästä, jonka saamme olla yhdessä, tuumii Lauri.

Kun Lauri opasti viinankeittokivelle – korven keskellä olevalla siirtolohkareella oli ”tuotannollista toimintaa” ennen sotia.

Lauri Huttusen tarinointi palautti mieleen yhden metsäretken noin parinkymmenen vuoden takaa. Olin kuullut tarinoita Kumpurannan Tervasalolla, korpikuusikon kätköissä olevasta viinankeittokivestä.

Lauri lupautui tuolloin oppaaksi tälle vanhalle, suositulle pontikankeittopaikalle. Retki oli mieleenpainuva ja Laurikin muistaa sen hyvin vielä tänä päivänä.

Viinankeittokivi on suuri siirtolohkare lähellä Tervajärveä. Usean metrin korkuinen, keskeltä haljennut kivi löytyy, kun ajetaan kantatieltä Peräkyläntietä noin 2,5 kilometriä Tervaniementien risteykseen. Siitä kävellään vasemmalle lähtevää ajouraa pitkin parisataa metriä.

Aiemman reissun aikaan kiven ympärillä kasvoi jykevä kuusikko. Nimitys ”korpikuusen kyynel” sopi kuin nappi raksiin.

Nyt taimikon ja nuoren metsän ympäröimä kivi on erikoinen luonnonnähtävyys sinällään. Sen paikallishistorian tunteminen saa mielikuvituksen lentämään.

– Viinankeittoa harjoitettiin ennen sotia, sotien jälkeen se alkoi loppua. Mökinukot elättivät pontikankeitolla itseään ja perheitään, kun rahasta ja ruuasta oli pulaa. Se oli sen ajan muotia, muistelee Lauri.

Miehen mielessä on joitakin nimiäkin, mutta niitä ei lehteen viitsi laittaa.

Viinankeittokivellä saattoi olla parikin tehdasta yhtä aikaa. Toisiaan vasten lepäävät lohkareet muodostivat suojaisan sopukan, jossa saattoi puuhastella sateelta suojassa.

– Sinne ne ukot kuljettivat jauhot sun muut tarvikkeet.

Uteliaille pojanviikareille tarinat pontikankeitosta olivat jänniä.

– Naisethan ne paremmin tiesivät, mitä ukot tekevät.

Pontikka ei ollut ainoa väkijuoma kylillä. Lauri Huttunen muistaa senkin, kuinka pirtua tuotiin laivoilla Kumpurannan Kotilahteen.

– Pirtua yritettiin sitten myydä kovalla hinnalla ja jotkut jopa varastivat sitä toisiltaan. Kätköjä saattoi löytyä keskeltä metsää. Niitä oli sen sortin miehiä ja naisiakin, jotka kaipasivat juomia.