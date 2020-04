Pääkirjoitus: Kuka lopulta joutuu uhriksi?

Koronakeväässä on edetty vaiheeseen, jolloin hallitus päättää rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Tehtävä on vähintään yhtä vaikea, kuin oli rajoitusten asettaminen maaliskuussa.

Paljon on etuja, haittoja ja näkökulmia vastakkain ja pahinta kaikessa on se, että kukaan ei voi tietää, miten päätökset lopulta vaikuttavat ja kuka kärsii eniten.

Viime aikoina on keskusteltu esimerkiksi 70-vuotiaiden eristämisen mielekkyydestä. Oliko ikäraja sittenkin turhan alhainen, vai olisiko raja pitänyt asettaa viisi vuotta vanhempaan ikäluokkaan?

Kukaan ei voi tietää, mutta talousasiantuntijat varoittelevat liiallisesta rajoittamisesta ja elämän keskeyttämisestä liian pitkäksi aikaa. Terveys edellä on mentävä, mutta jossakin vaiheessa pelimerkit loppuvat, jos bisnestä ei saada pyörimään ja verorahoitusta kertymään.

Koulujen uudelleen avaaminen on iso kysymys, jossa on vahvat argumentit vastakkain. Opettajien mielestä koulujen avaaminen toukokuussa on ihmiskoe, jossa uhreina ovat opettajat, henkilökunta, oppilaat ja näiden perheet.

Lääketieteen asiantuntijoiden mielestä koulujen avaaminen on turvallista, mikäli siellä toimitaan tiettyjen ohjeiden mukaan. Joidenkin lastenlääkäreiden mielestä kouluja kiinni pitämällä uhrataan lapset ja heidän hyvinvointinsa.

Tilastot kertovat jo, että lastensuojeluilmoitukset ovat vähentyneet, eikä se tässä tapauksessa ole hyvä uutinen, vaan johtuu todennäköisesti siitä, että kukaan ei ole ilmoituksia tekemässä, kun perheet ovat sulkeutuneet koteihinsa.

Lasten hyvinvointia on seurattava olivat he sitten koulussa tai eivät. Tämä on haaste jokaiselle, jonka elinpiirissä alaikäisiä on.

Merja Kuuramaa