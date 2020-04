Itä-Karjalan Kansanopiston kevät on hiljainen – pandemia tyhjensi Punkaharjun Valoniemen opiskelijoista

Koronaviruksen vaikutukset ja valtioneuvoston asettamat rajoitukset näkyvät Itä-Karjalan kansanopistolla Punkaharjulla, kuten muissakin oppilaitoksissa. Sisäoppilaitos tyhjentyi opiskelijoistaan jo yli kuukausi sitten.

– Toimitilat suljettiin ja lähiopetus keskeytettiin 18. maaliskuuta, jolloin opiskelijat lähtivät koteihinsa eri puolille Suomea, rehtori ja opetusneuvos Maija Tenojoki kertoo.

Arki pyörii kuitenkin. Opetusta ja ohjausta järjestetään opiskelijoille vaihtoehtoisin tavoin etäopetuksena itsenäisenä opiskeluna ja työharjoittelussa. Opettajat toimivat pääosin omista kodeistaan käsin.

Paikanpäällä Valoniemessä on vain muutamia hallinto- ja talousasioista vastaavia sekä kiinteistöjen siivous- ja kunnossapitotöitä tekeviä toimihenkilöitä.

Opettajilla on käytössään monimuotoiset menetelmät etäopetuksessaan. Tietoa opiskelijoiden ja opettajien välillä kulkee paljon sähköpostilla, verkon kautta ja kirjallistakin materiaalia lähetetään. Opetusmenetelmät ja toimintatavat vaihtelevat osittain siitäkin johtuen, että opiskelijoilla on erilaiset välineet ja valmiudet informaation vastaanottamiseen omissa kotitoimistoissaan.

Opettajat työskentelevät kotona ja pyörähtävät vain harvoin työpaikalla hakemassa tarvitsemiaan materiaaleja. Opiskelijoihinsa he ovat päivittäin yhteydessä.

– Opiskelijat soittelevat paljon ja kysyvät, milloin palataan tavalliseen arkeen. He selvästi kaipaavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta opiston elämään, rehtori kertoo.

Ammattiopettajat Tuija Anttonen ja Kaisa Sarin kertovat, että kaipaavat eniten opiskelijoidensa kohtaamista.

Opistolla on noin 150 pitkien 1-3 vuotta kestävien koulutusten opiskelijaa ja 12-13 opettajaa. Tukipalveluhenkilöstö mukaan lukien toimihenkilöitä on lähes 30. Vuoden aikana opistolla työskentelee jopa 80-90 työntekijää.

Rehtori on tyytyväinen, että sekä opiskelijat, opettajat että muu henkilöstö on pysynyt terveenä. Hän odottaa mielenkiinnolla, mitä hallitus linjaa 13. toukokuuta tämän hetkisten rajoitusten jatkoksi.

– Me olemme täydessä valmiudessa jatkamaan opettamista normaaliin tapaan ja lähiopetus jatkuu heti kun se on mahdollista.

Normaaliaikana Itä-Karjalan kansanopisto ei hiljene kesäajaksi, vaan opiskelijoiden loma-aika on opistolle vilkasta aikaa lukuisine kursseineen.

– Kaikki maalis-toukokuun lyhytkurssit ovat peruuntuneet. Joitakin peruutuksia on tullut kesälle, mutta aikaisemmin varattujen lyhytkurssien ja muiden palvelujen osalta kesä on vielä täysin auki.

Koronakriisi vaikuttaa opiston talouteen lyhyellä aikavälillä peruuntuneiden kurssien kautta ja pidemmällä ajanjaksolla valtionosuuksien muodossa. Opiston rahoitus on pitkälti sidoksissa opiskelijoiden määriin sekä kurssi- ja tutkintosuorituksiin. Jos niiden määrä laskee, se vaikuttaa valtionosuuksien kautta tuloihin tulevina vuosina.

– Tappioiden suuruus riippuu pitkälti siitä, miten kauan kriisi kestää.

Henkilöstönsä opisto on pystynyt pitämään talossa toistaiseksi. Yhteistoimintamenettelyjä ei ole tarvinnut käydä eikä lomautuksiin ole turvauduttu.

– Asioita on järjestelty inhimillisestä näkökulmasta katsoen. Jos työntekijän omaa työtä ei ole, hänelle on etsitty muuta soveltuvaa työtä tai pidetty esimerkiksi vuosilomia.

Opiston opetusravintola, kiinteistönhoito-, siivous- ja asuntolapalvelut hoidetaan omana työnä. Ammattia opiskelevat harjoittelevat kouluaikana opistolla alansa käytännön tehtävissä. Toki oppilaitos käyttää joitakin ulkopuolisia palveluja ja niiden ostaminen on vähentynyt.

Ulkopuolisista ostoista merkittävin on keittiön raaka-ainehankinnat, jotka ovat nyt loppuneet opetusravintolan sulkeuduttua. Normaaliaikana opistolla valmistetaan isoja ruokamääriä, joten raaka-aineitakin tarvitaan paljon. Opetusravintola Valoniemi palvelee myös ulkopuolisia asiakkaita.

– Onhan tämä erikoinen tilanne, eikä tällaista ole aiemmin nähty. Yleensä opisto on tähän aikaan täynnä elämää ja ihmisiä ja nyt on näin hiljaista.

Rehtori iloitsee kuitenkin vallitsevasta keväästä ja tulevasta kesästä.

– Sivistystä tarvitaan jatkossakin, joten käsillä oleva kriisi ei opistoa kaada.