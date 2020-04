Sosterin alueella koronatilanne rauhallinen – ei kuitenkaan syytä lipsua ohjeista

0

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella koronavirustilanne on edelleen rauhallinen, uusia positiivisia koronaviruslöydöksiä ei ole todettu viikkoon. Sosterista muistutetaan, että tästäkin huolimatta tautiriski on olemassa, joten vapun viettäjien tulee muistaa korona-ajan ohjeistukset: kokoontumisten välttäminen, turvavälien pitäminen ja käsienpesu.

Vaikka tilanne on nyt rauhallinen, tautihuipun arvellaan olevan vielä edessä. Sosteri toteuttaa koronavirusnäytteenottoa THL:n ohjeen mukaan hyvin matalalla kynnyksellä. Eli aina kun on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume, tai jos on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, niin kannattaa olla yhteydessä Sosteriin, jossa arvioidaan hoidon ja näytteenoton tarve.

Sairaalaan tullessa uudisrakennustyömaa aiheuttaa merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Päivystysalueelle autolla saapuvat käyttävät Heikinpohjantie-Kotilahdentie-reittiä. Kulku päivystykseen ja infektiovastaanotolle tapahtuu päivystyksen piha-alueen kautta sairaalarakennuksen rannan puolelta.

Pysäköintialue on järjestetty kulkusuunnasta vasemmalle puolelle Kotilahdentietä sairaalarakennuksen kohdalle. Päivystyksen piha-alueella pysäköinti on kielletty, koska alue on varattu varsinaisesti hälytysajoneuvoliikenteelle. Asiakkaiden jättäminen päivystyksen tai infektioaseman ovelle on mahdollista. Yläpihan puoleinen pääovi on tarkoitettu pääasiassa kiireettömään asiointiin.

SOSTERI_tyomaa-alue_2020 (2)