Hanhivirran lauttapaikan rantarakenteet peruskorjataan – rakennustöistä häiriöitä tieliikenteeseen

0

Maantiellä 471 Hanhivirran lauttapaikalla Enonkoskella toteutetaan lauttarantojen peruskorjausurakka. Urakka toteutetaan elokuun ja lokakuun välisenä aikana tänä vuonna.

Toimenpiteellä mahdollistetaan suuremman lossikaluston käyttöönotto lauttapaikalla. Vanhat maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta- ja tieliikenteeseen.

Töiden aikana lauttapaikoilla liikenne ohjataan kiertoteille tilapäisten elementtimaatukien avulla.

– Muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi kehotamme tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on meluavaa. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin, Ely-keskuksesta kerrotaan.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy lauttapaikoilla arkipäivisin maanantaista-torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla.

Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Urakkaan liittyviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen.

Lauttapaikan maatuet peruskorjataan ja korotetaan. Nykyiset maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa ja liian matalia muuttuvan lauttakaluston tarpeisiin.

Lisäksi urakassa rakennetaan Hanhivirran lauttapaikan varalossille rantautumispaikka. Maatukien korjauksen valmistuttua, kiertotiet puretaan ja lauttapaikan kalturit kiinnitetään uusiin maatukiin. Lauttapaikalla suoritetaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.