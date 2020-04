Mielipide: Nyt malttia koulujen avaamiseen

0

Yli kuukauden Suomen peruskoululaiset, lukiolaiset ja opiskelijat ovat totutelleet etäopetukseen, kun samaan aikaan esimerkiksi Ruotsissa peruskoulut ovat olleet auki. Paine peruskoulujen avaamiseen kasvaa, mutta nyt maltti voisi olla valttia.

Koulujen avaamista on perusteltu yhteisöllisyyden ja lapselle tärkeiden sosiaalisten kontaktien palauttamisella, opetuksen tehostamisella ja sillä, että lapset eivät levitä koronaa yhtä helposti kuin aikuiset. Kaikki nämä perustelut voi haastaa.

Suurin osa lapsista on nytkin osallistunut tehtävien lisäksi erilaisiin netin kautta toteutettuihin yhteisiin oppitunteihin osana omaa luokkaansa. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan kokonaan opetuksesta tipahtaneita lapsia ei juuri ole. Koska 70 prosenttia opettajista kertoo, että yksittäisiä oppijoita jää tavoittamattomiin, pitäisi nyt tehostaa mahdollisuuksia tavata koulukuraattoreja ja -psykologeja sen sijaan, että kaikki kutsutaan lähiopetukseen.

Hollannista ja Australiasta on saatu havaintoja siitä, etteivät tartunnat juurikaan leviä oppilaasta toiseen. Sen sijaan Ranskan kokemukset ovat päinvastaisia. Kahden viikon takia lienee turha kokeilla, kumpaan ryhmään suomalaiset oppilaat kuuluvat?

Aivan varmasti oppiminen on ollut etäopetuksessa osin erilaista kuin koulussa. Jos jotakin on jäänyt oppimatta, ei kahdessa viikossa -etenkään lukukauden viimeisinä viikkoina, kun uudet asiat on jo käsitelty ja numerot annettu – enää saada merkittävää muutosta aikaan. Ei ainakaan mitään sellaista, jota ei yhtä hyvin voisi kuroa ja kerrata elokuussa koulujen alettua. Ehkä karuin viesti koulujen avaamisesta kesäloman – ja vapun -kynnyksellä nuorillemme on, että isot joukkokokoontumiset ovat tästä eteenpäin oikeutettuja, mitä ne eivät todellakaan vielä ole.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan koulujen avaaminen ei ole mielipidekysymys, vaan kyse on perusoikeuksien punninnasta. Perustuslain mukaan Suomessa ”jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen”, ja sehän on koko ajan mahdollistettu. Kouluista perustuslaissa ei sen sijaan puhuta mitään. On selvää, että vähitellen erilaisia rajoituksia pitää höllentää. Jotta koronan etenemistä saadaan jatkossakin hillittyä, toivon silti koulujen avaamiseen malttia.

Heli Järvinen (vihr)

Kansanedustaja

Kerimäki