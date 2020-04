Etelä-Savossa koronatuen kysyntää useilla toimialoilla

0

Etelä-Savossa ELY-keskusten poikkeusrahoitusta on hakenut yhteensä 575 yritystä, joista 328 on hakenut rahoitusta tilanneanalyysiin ja 247 kehittämistoimenpiteisiin.

Myönteisiä päätöksiä on 27. huhtikuuta mennessä tehty yhteensä 315 eteläsavolaiselle yritykselle, yhteensä 3,8 miljoonan euron edestä.

Tehdyt rahoituspäätökset kohdistuvat eniten koronavirusepidemiasta kärsineisiin, kuten vähittäiskaupan toimialaan. Näitä tukikohteita on 45 kappaletta ja niiden saama tukimäärä yhteensä 657 000 euroa. Ravitsemustoimintaan on tukea myönnetty 52:lle yritykselle ja tukea ne ovat saaneet yhteensä 500 000 euroa. Pienten kuljetuspalveluyritysten joukossa on 47 tukea saanutta yritystä ja nämä ovat saaneet tukea yhteensä 325 000 euroa.

Kaikkiaan tukea on 27.4 mennessä myönnetty Etelä-Savossa yli 40:lle eri toimialalle.

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on myönnetty 27.4. koronarahoituksen yritystukipäätöksiä yhteensä yli 4 600 kappaletta ja yli 53 miljoonan euron edestä. Hakemuksia on laajasti eri toimialoilta tehty yli 20 000 kpl ja yli 560 miljoonan euron edestä. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.