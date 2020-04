0

Suomen Metsämuseo Luston Miehen työ -kokonaisuus on julkaistu. Siihen kuuluvat näyttely ja verkkonäyttely Miehen työ – Suomi taitekohdassa 1970, kirja, radiodokumentti ja 8.9.2020 Helsingissä järjestettävä seminaari.

Luston vuoden 2020 päänäyttely ja verkkonäyttely tarjoavat koskettavia ja pääosin ennen näkemättömiä valokuvia 1970-luvun metsätyöntekijöistä ja työn murroksesta. Kuvista välittyy väkevänä raskaan työn arki iloineen ja suruineen – metsissä, taukotuvissa ja tienpäällä. Näyttely tarjoaa pilkahduksia myös metsämiesten vapaa-ajasta sekä lämminhenkisiä kuvia puolisoista ja lapsista vaativan työn varjossa. Tunnelmalliset tuokiokuvat 70-luvun Suomesta ovat ikonisia ja voimakkaita ajankuvia. Näyttely tarjoaakin kiehtovan nostalgiamatkan aikaan, jolloin maaseutu tyhjeni, lähiöt syntyivät ja suosituin tv-ohjelma oli Lauantaitanssit.

Näyttely pohjautuu Metsäntutkimuslaitoksen Suomalainen metsätyömies -tutkimusraporttiin ja sen yhteydessä koottuun laajaan, dokumentaariseen valokuva-aineistoon vuosilta 1970–1971. Aineiston kuvaajat ovat Erkki Heikinheimo ja Aarne Reunala.

Luston näyttelyssä on esillä noin 60 mustavalkoista, näyttävää valokuvaa. Verkkonäyttelyssä kuvien määrää on lisätty noin 100 kappaleeseen. Tällä hetkellä museo on suljettu, mutta näyttely on esillä museon avautumisesta alkaen aina 28.3.2021 asti. Verkkonäyttelyyn voi tutustua osoitteessa: lusto.fi/miehentyo

Miehen työ -kirja

Valokuvakirja täydentää Luston näyttelykokonaisuutta ja hyödyntää Reunalan ja Heikinheimon dokumentaarista valokuva-aineistoa. Kirjassa palataan viiden vuosikymmenen takaisten kuvien kautta metsätyömiesten kokemuksiin, odotuksiin ja oloihin. Samalla luodaan silmäys metsätyön ja metsätyöntekijöiden kokemiin muutoksiin 1970-luvulta nykypäivään. Kirjan kirjoittajat ovat Tapio Bergholm, Kari Kekkonen, Jukka Kukkonen, Pekka Lähteenkorva, Leena Paaskoski, Marko Rikala (toim.) ja Juha Vidgrén. Kirjan kustantaja on Metsäkustannus.

Metsien miehet -radiodokumentti

Teemasta toteutettiin myös radiodokumentti Metsien miehet, joka lähettiin YLE Radio 1:n Radio Variaatio -ohjelmasarjassa ja on kuunneltavissa Yle Areenassa. Metsämiesten työnkuvan muutos kuvastaa koko Suomen muutosta. Murrosajasta kertovat vanhan ajan metsätyömies Erkki Kiiskinen, metsäkoneyrittäjä Jarkko Sopanen, Teollisuusliiton sopimusasiamies Jari Sirviö ja Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén. Dokumentti on Suomen Metsämuseo Luston ja Ylen Dokumenttiryhmän yhteistuotantoa.

Miehen työ -kokonaisuuden yhteistyökumppanit ovat Yle, Tapio ja Einari Vidgrén Säätiö.

Lyhyesti:

Miehen työ -näyttely ja -verkkonäyttely

Verkkonäyttely: www.lusto.fi/miehentyo

Näyttely esillä Lustossa museon avautumisesta alkaen 28.3.2021 asti.

Metsien miehet -radiodokumentti

Ohjelma Yle Areenassa: https://areena.yle.fi/audio/1-50455069

Miehen työ -kirja

Ostettavissa mm. Luston verkkokaupasta: http://www.lusto.fi/tuote/miehen-tyo-a-man-s-job-tulossa