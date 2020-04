Hartauskirjoitus

0

Milloin viimeksi olet lukenut romaanin, jossa joku henkilö koskettaa sinua erityisesti? Millainen henkilö tämä oli? Oliko hän romaanissa keskeisessä roolissa, vai vain joku sivullinen, joka päätyi puolikkaalle sivulle osana kertomusta, mutta teki sinuun lähtemättömän vaikutuksen? Tai jos et lue kirjoja, niin milloin viimeksi olet törmännyt erityisesti sinua koskettaneeseen hahmoon jossain elokuvassa tai tv-sarjassa?

Monesti on erilaisia hahmoja, joihin on helppoa samaistua, sellaisia, jotka jotenkin vain tulevat niin lähelle, että ovat iholla tai menevät jopa ihon alle. Ja sitten niistä hahmoista ei enää pääse koskaan irti. Sellaisia kuvitteellisia henkilöitä, jotka kulkevat aina mukanamme, kuin näkymättöminä kavereina.

Teini-ikäiseen Sanniin teki lähtemättömän vaikutuksen S.E. Hintonin nuorten romaani me kolme ja jengi. Jokainen hahmo on kulkenut mukanani ja jengi edelleen on sydämessäni. Toisaalta, yli puolet elämästäni olen internetissä tullut tunnetuksi kenguruna, jolla on sotavamma. Pienen suklaapuodin tarinassa täysin sivuroolissa ollut kenguru jäi elämään nimimerkkinä. Jotkut hahmot vain jättävät meihin merkkinsä.

Raamatun hahmoista minulle aina yksi helpoimpia samaistumisen kohteita on ollut Tuomas. Tuo suorasuinen kommentaattori, joka sai lisänimekseen epäilevä. Se, joka ei osannut oikein koskaan pitää suutaan kiinni ja kysyi myös ne kysymykset, jotka muiden mielestä olisi voinut liian tyhminä jättää kysymättä. Olen aina ajatellut, ettei tyhmiä kysymyksiä ole. Joku viisas ajattelija sanoi joskus: ”tyhmiä kysymyksiä ei ole. Tyhmyys alkaa siitä, kun lakkaamme kysymästä.”

Tuomas ei halunnut uskoa pelkästään muiden sanoja. Hän halusi nähdä ihan omin silmin, varmistua ihan itse asiasta. Tuomas oli ehkä tietyllä tapaa monen luonnontieteilijän esikuva.

Uskon, kun näen sen omin silmin ja voin sen eksaktisti todentaa. Sitten kun sen voi mitata, sille voi anta jonkinlaisen yksikön määritelmän ja se voidaan todentaa, sitten se on olemassa.

Jeesus myös vähän piikittelee Tuomasta tämän epäuskosta: Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.” Tuomas kuitenkin tarvitsi näkemisen oman uskonsa tueksi.

Hän tarvitsi sen saman todistuksen, jonka muut olivat saaneet jo ennen häntä, ilman että edes pyysivät sellaista. Tuomakselle noin saattoi ehkä käydä, ihan siksi että tämä myös möläytti oman epäuskonsa ilmoille. ”En usko, ellen omin silmin näe.” Joku toinen olisi saattanut jäädä taka-alalle, pohtimaan sitä, että onkohan noin. Ja tämä olisi päästänyt epäilyksen siemenen kasvamaan suuremmaksi mielessään.

Tuomas ei kuitenkaan ole yhtään se vähäisempi rooliltaan apostolina, kuin kukaan muukaan. Hän kuuluu samaan rintamaan kaikkien muiden kanssa.

Tällainen meidänkin uskonelämämme tulisi olla. Joskus sitä epäilee kovastikin, montaakin asiaa. Silti, saadessaan taas vahvistusta, ei ole yhtään sen heikompi tai huonompi kuin joku toinenkaan. ”Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä.” (Room.14:1)

Sanni Rissanen

Kirjoittaja on seurakuntapastori Kerimäellä