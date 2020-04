Kauppias tuo ruuan vaikka kotiovelle – K-Market Kruunu käynnisti uudet palvelut heti koronakriisin alussa

0

Korona-aika on sulkenut riskiryhmät kotiin ja kylillä liikkuminen on minimissään kaikkien muidenkin joukossa. Myös kauppa-asiointi on tehtävä hyvin harkiten, ja sen vuoksi useissa K-ryhmän kaupoissa on ostosten kotiinkuljetuspalvelu.

Punkaharjun K-Market Kruunu käynnisti palvelun maaliskuun alkupuolella heti kun koronatilanne kriisiytyi.

Alussa palvelu toimi puhelinsoittoihin ja sähköposteihin perustuen, mutta pian käyttöön otettiin myös verkkokauppa.

– Palvelulle on ollut todella paljon tarvetta, sanovat kauppiaat Soile Kiesiläinen ja Tuukka Tenhunen. Ihmiset noudattavat hyvin asetettuja liikkumisrajoituksia, minkä johdosta halutaan pysyä poissa myös kaupan tiloista, jos päivittäiset ostokset on mahdollista tehdä muulla tavalla.

K-Market Kruunu sai käynnistettyä nouto- ja kuljetuspalvelun nopeasti, koska Soile Kiesiläisellä oli jo vankka kokemus ruuan verkkokaupan hoitamisesta entisestä työpaikastaan Muuramen Supermarketissa. Uudenlaisen palvelun käyttöön ottaminen kävi kauppiaanakin pikavauhtia, kun siihen ilmeni tarvetta.

K-Market Kruunusta voi tilata ostokset kerättynä kassiin, jonka asiakas tai hänen edustajansa noutaa kaupasta tai kaupan ovelta. Toinen mahdollisuus on tilata ostokset kuljetettuna kotiin asti.

– Olemme kuljettaneet ostoksia pitkienkin matkojen päähän kylille eri puolille Punkaharjua ja myös Savonlinnan puolelle, kauppiaspariskunta kertoo.

K-Market Kruunu hoitaa nouto- ja kuljetuspalvelun kokonaan omalla henkilöstöllään ja samalla palvelun käyttöön otto on turvannut marketin työpaikkoja koronakriisin aiheuttamana hiljaisempana aikana.

Kaupasta tai kaupan ovelta noudetut sekä kotiin toimitetut ostokset voi maksaa toimituksen yhteydessä, mutta asiakkaan on mahdollista avata kauppaan myös laskutustili, jolloin ostoksista tulee aikanaan lasku asiakkaalle.

K-Market Kruunun kotiin kuljetuspalvelua voivat käyttää kaikki, myös ne, jotka eivät kuulu riskiryhmään. Noutopalvelu toimii arkisin joka päivä ja kuljetukset hoidetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

K-Market Kruunu nostaa Punkaharjun alueen profiilia alkukesästä käynnistyvällä mainoskampanjalla. Huhtikuun puolivälissä marketissa ja eri puolilla seutukuntaa tehtiin kuvauksia, jotka tullaan näkemään toukokuusta lähtien kesän ajan mainoskanavilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kuvaukset liittyivät K-Market -ketjun kampanjaan, jossa nostetaan esiin erilaisia kesäkohteita. Punkaharju pääsi mukaan kampanjaan K-Market Kruunun hakemuksen ja hyvän idean perusteella.

– Punkaharjulta nostetaan esiin paikallisia ruuan tuottajia, kauppiaat kertovat.

Mainosfilmien sarjassa nähdään osia, joissa esitellään Kala-Kutvosen, Lahtela Highlandin, Pika-Pullan, Juurestila Ville Vilpposen ja Sauna-ahon marjatilan tuotantoa. Kuvauksia tehtiin myös K-Market Kruunussa, joka saa itsekin näkyvyyttä kampanjan kautta.

Lähiruoka ja paikalliset tuotteet ovat K-Market Kruunussa tärkeällä sijalla.

– Asiakkaamme kysyvät usein tietyn tilan tai tuottajan tuotteita, kauppiaat kertovat. Kaupalle on tärkeää, että lähialueella on monipuolisesti erilaisia tuottajia, joiden kanssa yhteistyötä voidaan tehdä ja että asiakkaille voidaan tarjota heidän toivomaansa lähiruokaa.

– Näin saamme hyvän kiertämään, kauppiaat sanovat.

Miten teen tilauksen?

K-market Kruunun verkkokauppa osoitteessa k-ruoka.fi

K-market Kruunu puh. 041 3170045