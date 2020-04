Savonlinnan seurakunnan talous koheni – budjetoitu alijäämä vaihtui ylijäämäiseen tulokseen, vaikka väki väheni

0

Savonlinnan seurakunnan taloudellinen tulos oli viime vuonna olennaisesti arvoitua parempi. Kirkkoneuvoston maaliskuussa hyväksymä tilinpäätös osoittaa noin 170 000 euron ylijäämää.

Vuoden 2019 talousarvioon oli lisämäärärahat huomioiden arvioitu lähes 344 000 euron alijäämä, joten talouden tasapainotus onnistui yli odotusten.

– Kaikki työmuodot pysyivät kulujen osalta hyvin talousarviossa ja palkkamenoissa kertyi säästöjä kautta linjan. Sijoitustuotot vastaavasti ylittivät arviot, sanoo talousjohtaja Heli Muhonen.

Eri työmuotojen kulut alittivat arvion yhteensä reilusti yli puolella miljoonalla eurolla.

– Ollaan pyritty pitkäjänteiseen talouden suunnitteluun ja tasapainotukseen ja etenemme päivitetyn henkilöstöstrategian mukaan, toteaa Muhonen.

Sopeuttaminen seurakunnan jäsenmäärän pienenemiseen näkyi viime vuonna muun muassa siten, että henkilöstön määrä väheni vuoden aikana seitsemällä.

Väestökato puraisi viime vuonna seurakuntaa kunnolla. Jäsenmäärä väheni 853 hengellä.

Kastettujen ja kuolleiden määrän erotus kasvoi edellisvuodesta: kuolleita oli 353 enemmän kuin kastettuja. Kirkosta eronneita oli runsaat kolmesataa, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Seurakuntaan kuului vuodenvaihteessa 28 706 henkeä.

– Noin 76 prosenttia alueen väestöstä kuuluu seurakuntaan, mikä on vielä hyvää tasoa, muistuttaa Heli Muhonen.

Menokuri kompensoi hyvin verotulojen alenemaa. Kirkollisveroja kertyi runsaat 5,93 miljoonaa euroa, mikä on 118 000 euroa arvioitua vähemmän. Edellisvuodesta verotulot pienenivät 0,6 prosenttia.

Myös valtionrahoitus, 730 000 euroa jäi hieman arvioitua pienemmäksi. Rahoitustuottoja saatiin noin 300 000 euroa, mikä oli selvästi arvioitua ja edellisvuotta enemmän. Myös puunmyyntitulot ylittivät hieman arvion.

Investointeja tehtiin viime vuonna runsaalla 300 000 eurolla. Suurimmat kohteet olivat Enonkosken kirkon ja Säämingin seurakuntatalon kattojen uusimiset.

– Kiinteistöjen korjauksista on tehty oma viisivuotissuunnitelma. Kerimäen kirkon kattoremontin toteutusta on hidastanut museoviraston kannan selvittäminen, toteaa talousjohtaja.

Hautainhoitorahastonkin tilinpäätös nousi 133 000 euroa ylijäämäiseksi.

Kuluvasta vuodesta tulossa koronaviruspandemian takia haastava

Jos viime vuosi menikin taloudellisesti odotettua paremmin, on kuluvasta vuodesta tulossa koronaviruspandemian takia haastava.

Massalomautukset ja yritystoiminnan vaikeudet heijastuvat nopeasti jo huhti- ja toukokuun verotilityksiin. Kirkkohallituksen arvio seurakuntien tulonmenetyksistä on tässä vaiheessa viisi prosenttia, ehkä enemmänkin.

– Menopuolella tulee joitakin säästöjä, kun toiminnot ovat pysähdyksissä, mutta kyllä yllättäviä kulujakin tulossa. Muun muassa diakoniapuolella näkyy jo ylimääräisen avun tarve.

Muhosen mukaan Kirkkohallituksen suositus on, että seurakunnat eivät lähtisi tässä tilanteessa henkilöstönsä lomautuksiin.

– Tehtäviä käydään läpi ja järjestellään viikoittain. Sosiaalinen media on otettu seurakunnan toiminnassa aika hyvin haltuun, arvioi Heli Muhonen.