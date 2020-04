Sosterin alueella ei uusia todettuja koronatartuntoja päättyvällä viikolla – suojavarusteita on ollut riittävästi

0

Sosterin infektioasemalla ja päivystyksessä hengitystieoireisten kävijöiden määrä on ollut laskussa tällä viikolla. Positiivisia näytteitä on edelleenkin todetut yhdeksän, mutta tämä ei tarkoita ettei tautia alueella olisi. Joten edelleen pätevät entiset ohjeet käsien pesusta, riittävästä fyysisestä etäisyydestä huolehtimisesta ja tarpeettoman liikkumisen ja tarpeettomien kohtaamisten välttämisestä. Riskiryhmäläisten ja iäkkäiden ihmisten on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tilanne tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja kotihoidossa on rauhallinen. Suojavarusteiden tilanne Sosterin alueella on ollut hyvä. Varustetäydennyksiä on saatu riittävästi.