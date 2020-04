Työvoimalle on tarvetta

0

Kotimaisen maataloustuotannon mielekkyys on asetettu kyseenalaiseksi ainakin niin pitkään kuin Suomi on ollut osana Euroopan yhteisöä. Hyvinä aikoina ehkä tuntuukin oudolta tuottaa viljaa hallan aroilla paikoilla ja Itä-Suomen pienillä kivisillä peltotilkuilla, kun otollisempiakin olosuhteita on aivan naapurivaltioissa.

Käsillä olevan kriisin aikana keskustelun sävy on muuttunut. On huomattu, että maatalous onkin olennainen osa maan huoltovarmuutta, joka luotiin toisen maailmansodan aikana, ja jota ei onneksi ole sen jälkeen purettu. Suomalaisille vieras aihe, ruuan riittävyys, on ollut jo keskustelun aiheena koronakriisin aikana. On voitu todeta, että toimivan huoltovarmuusjärjestelmän ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet selvitä kriiseistä kuin monella muulla maalla.

Maataloudessa eletään aina luonnon armoilla, mutta marjatiloilla päällimmäisenä on nyt kysymys työvoiman riittävyydestä. Liikkumisrajoituksia höllennettiin tällä viikolla sen verran, että noin 1500 ulkomaista työntekijää pääsee kevättöihin tiloille, mutta määrä ei riitä koko kaudelle. Kotimaiselle työvoimalle olisi nyt maataloudessa huutava tarve.

Viime viikkoina on painotettu, että kriisistä noustaan yhdessä. Noudatetaan ohjeita säntillisesti ja saavutetaan normaali perusarki viimeistään kesällä. Voisiko yhteisöllisyyden periaatetta soveltaa myös maataloustuotannon turvaamiseen poikkeuksellisena aikana? Olisiko mahdotonta, että kauden sato korjattaisiin talteen osaksi kotimaisin voimin, nyt kun useilta aloilta vapautuu työvoimaa lomautusten vuoksi ja lukuisa määrä kesätyöpaikkoja jää täyttämättä?

Toivottavasti kotimainenkin selkä taipuu, kun niin tarvitaan.