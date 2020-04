Savonlinnan ja Enonkosken yksinyrittäjien avustushaku avautui

0

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea Savonlinnan kaupungilta koronavirustilanteessa toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen suuruus on 2000 euroa. Haku avautui tänään 16. huhtikuuta.

Valtioneuvosto on päättänyt varata 250 miljoonan euron määrärahan yksinyrittäjien tukemiseksi kriisioloissa. Toimeenpano on annettu kunnille vapaaehtoiseksi tehtäväksi ja kukin kunta voi päättää, ottaako tämän tehtävän hoitaakseen. Savonlinnan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.4., että Savonlinnan kaupunki ottaa tehtävän hoitaakseen.

Yksinyrittäjien tuen tavoitteena on turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Savonlinnassa on lähes 1100 yksinyrittäjää.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että

• yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen.

• yrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

• yrittäjällä ei ole verovelkaa tai sillä on voimassa oleva maksusuunnitelma velan suorittamiseksi.

Tuen haku Savonlinnan kaupungilta tapahtuu osoitteessa: elinkeinopalvelut.fi/yksinyrittajatukihakemus

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen löytyvät samalta sivulta. Tukea voivat hakea Savonlinnassa ja Enonkoskella toimivat yritykset. Savonlinnan elinkeinopalvelut auttaa tarvittaessa hakulomakkeen täyttämisessä.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

Savonlinnan elinkeinopalvelut käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.