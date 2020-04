Kiteeltä oma 1000 euron toimintaraha yrityksille

0

Kiteen kaupunginhallitus päätti, että kaikilla kiteeläisillä yrityksillä on koronan vuoksi aiheutuneessa haastavassa tilanteessa mahdollisuus hakea kaupungilta toimintarahaa yritystoimintansa tueksi kuluvan vuoden aikana.

Toimintarahan suuruus on 1000 euroa yritystä kohti ja toimintansa kehittämiseen ja varmistamiseen. Kyseessä on erillinen kaupungin myöntämä oma lisäavustus. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää hallituksen linjaamia tukimahdollisuuksia, kuten Business Finlandin ja Ely-keskuksen kehittämisrahoja.

Kaupungin toimintarahan myöntämisen hetkenä yrityksen kotipaikka on oltava Kitee ja tiedot tulee löytyä ytj.fi -palvelusta. Yrityksen on myös oltava kaupparekisterissä, verohallinnon rekisterissä sekä ennakkoperintärekisterissä. Yrityksellä on oltava liiketoimintaa vuonna 2020, eikä yritys ei ole konkurssissa tai selvitystilassa.

Lisäksi tuen myöntämisvuonna yrityksen on täytynyt maksaa palkkoja tai sillä on pitänyt olla yksityisottoja.

Tuki maksetaan erillisestä, sähköisellä lomakkeella tehdystä hakemuksesta vuonna 2020. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Haku on auki Kiteen kaupungin kotisivuilla.