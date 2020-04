Keväälle tarvitaan yhä lisää kausityöntekijöitä tiloille

0

Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden pääsyä suomalaisille tiloille helpotettiin viime viikolla tehdyillä linjauksilla jonkin verran, mutta tiloille tarvitaan edelleen myös kotimaista työvoimaa paikkaamaan työvoimatarvetta.

Käytännössä tarkennetut linjaukset mahdollistavat sen, että 1500 ulkomaalaista kausityöntekijää voidaan ottaa tietyin reunaehdoin Suomeen töihin huhti-toukokuussa. Työnantajan tehtävänä on perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön.

Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen. Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan.

Kausityöntekijöitä on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan runsaasti erityisesti alkutuotannon tehtävissä.

Keväällä Suomeen tuleva työväki muodostaa ydinjoukon. Nämä kausityöntekijät ovat jo pitkään hoitaneet kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistaneet, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että ulkomaista kausityövoimaa on välttämätöntä hyödyntää tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, joka on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa. Lähtökohtana on kuitenkin kansanterveyden suojelu, joten rajan ylitykset on perusteltava erittäin tarkasti.

Ulkomaisen kausityövoiman rinnalla valmistellaan myös kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäen kommenttien perusteella kotimaiselle työvoimalle on yhä todellinen tarve.

Ilomäki viittaa Maa- ja metsätalousministeriön hiljattain tekemään kyselyyn, jossa kartoitettiin paljonko tiloille tarvittaisiin akuutisti työvoimaan.

– Tarve oli se mukaan keväälle 3 700 työntekijää. Ulkomailta saadaan siis alle puolet akuutisti tarvittavista työntekijöistä keväälle, joten kotimaista työvoimaa tarvitaan rinnalle, Ilomäki sanoo.

– Kesän pääkauden suhteen linjauksia ei vielä ole. Tilanne elää koko ajan, Ilomäki jatkaa.