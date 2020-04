Kerimäen kirkko julistaa pääsiäisen ilosanomaa

0

Kerimäen kirkko julistaa pääsiäisen sanomaa, vaikka koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana kirkko on kehittänyt tavallisuudesta poikkeavia tapoja toimia. Toiminta ja julistus on painottunut nettiradioon, some-kanaviin ja verkkoon. On tietysti myös diakoniatyötä ja puhelimella tehtävää henkilökohtaista työtä.

Tapulin seinään on kiinnitetty banderolli ja teksti: Kristus on ylösnoussut! Iloista pääsiäistä!

Rovasti Toivo Loikkanen kertoo, että Kerimäen kappeliseurakunnan työntekijät saivat idean tuoda pääsiäisen sanomaa kaikille maailman suurimman liepeillä liikkuville. Tapulin seinälle tilattiin hiljaisella viikolla piakallisesta mainospalveluliikkeestä banderolli teksteineen.

-Jo kirkkorakennus olemassaolollaan viestittää ensimmäisen pääsiäisen suurta sanomaa ylösnousemuksesta sillä, jos ylösnousemusuutinen ei olisi lähtenyt liikkeelle, ei myöskään kristillistä uskoa ja kirkkoa olisi syntynyt. Nyt tuomme Tapulin seinällä vielä pääsiäistoivotuksen muodossa sanoman esille – toteaa rovasti Toivo Loikkanen.